Congrès de l’Union arabe de handball: la FHB-RIM conclut un partenariat

Du 14 au 17 Avril, la Fédération mauritanienne de handball prenait part au Congrès de l’Union arabe de handball abritée à Tunis(Tunisie).La délégation était conduite par le président de la fédération, monsieur Karim El Jaïlani et comprenait notamment le trésorier général, monsieur Ahmed Vall Bebenna. Mettant à profit son séjour, monsieur Karim El Jaïlani s’est entretenu avec le président de ladite Union. Au cours de cet entretien riche et fructueux, les deux dirigeants ont signé un partenariat couvrant de nombreux domaines : échange d'expériences dans la formation d'entraîneurs et d'arbitres, organisation de cours internationaux communs pour les équipes nationales de différentes catégories, participation des clubs mauritaniens aux tournois arabes, etc. Le congrès s’est achevé lundi. Messieurs Karim El Jaïlani et Ahmed Vall Bebenna ont ensuite rallié Bamako(Mali) pour rejoindre nos deux équipes nationales féminines (cadette et junior) qui participent, du 19 au 24 Avril, au Challenge Trophy de la zone II.

Championnat national : Arafat BC vs Élite, barrage le 29 avril

Arafat BC affrontera Élite BCL, le Samedi 29 Avril 2023 (20h) à l'Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ancienne Maison des jeunes), en match de barrage pour l'accession au Championnat national seniors garçons. Cette décision a été prise le samedi 15 Avril, lors de la réunion de la Commission fédérale d'organisation des compétitions élargie aux présidents des deux clubs, tenue à la Maison du basket, siège de la FBBRIM. Signalons que ce match de barrage clôturera la saison 2022/2023.

------------------------ Football féminin : L'ambassade d’Allemagne subventionne les actions de promotion

L’ambassade de la République Fédérale d’Allemagne en Mauritanie s’est engagée à subventionner des actions de promotion du football féminin, rapporte la page Facebook de la FFRIM.C’est dans cette optique que le président de la FFRIM, monsieur Ahmed ould Yahya, et Son Excellence madame Isabel Hénin, ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne en Mauritanie, ont signé une convention de subvention, le mardi 11 Avril au siège de la fédération, à l’issue de la visite guidée des installations de la FFRIM par la diplomate allemande. La FFRIM projette de lancer incessamment le premier championnat national de football féminin en Mauritanie.

Girona FC: Dawda Camara opéré du genou avec succès

Vendredi 14 Avril, l’attaquant international mauritanien Dawda Camara Sankharé s'est fait opérer avec succès d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le jeune attaquant du Girona FC (D2 espagnole) a donné de ses nouvelles après son opération. Il devrait être indisponible de longs mois.

King Salman Cup: FC Nouadhibou valide sa qualification

Le FC Nouadhibou a composté son billet pour le second tour des préliminaires de la Coupe Arabe des clubs « King Salman ».En dépit de sa courte défaite (1-0) face au Shabab Al Ordon de Jordanie, le mercredi 12 Avril au stade international d’Ammam, les champions en titre de Mauritanie se sont qualifiés grâce à leur large victoire (4 buts à 1) à l’aller à Nouakchott. Au deuxième tour, les Orange croiseront le fer avec Kuwaït Sporting Club le 8 Mai, lors de la manche aller à Nouakchott.

Nouakchott King’s : Sid’Ahmed El Abd opéré avec succès

Blessé au genou, Sid’Ahmed El Abd a été opéré avec succès le mardi 11 Avril à la clinique Aspetar (Qatar). La semaine dernière, son partenaire Mohamed Moulaye Idriss y avait subi avec tout autant de réussite une intervention chirurgicale pour une rupture du ligament croisé du genou droit. Prompt rétablissement à tous deux !

Coupe arabe de Beach Soccer 2023: La Mauritanie dans une poule très relevée

L’Union des Associations Arabes de Football (UAFA)a procédé, le dimanche16 Avril à Riyad, au tirage au sort de la quatrième édition de l’Arab Beach Soccer Cup. La compétition se tiendra du 11 au 20 Mai prochains au King Abdullah Sports City à Djeddah (Arabie Saoudite). Les douze équipes ont été réparties en trois groupes de quatre. Pour son baptême de feu, la sélection mauritanienne aura fort à faire avec de solides adversaires. Elle évoluera en effet dans une poule A relevée en compagnie du Liban, du Maroc et de l’Arabie Saoudite. Le groupe B est composé d’Oman, de l’Égypte, de la Palestine et du Soudan. Le groupe C réunit quant à lui les Émirats Arabes Unis, la Libye, le Koweït et les Comores.

Pour rappel, la première et la troisième édition qui se sont tenues en Égypte en 2008 avaient été remportées par les Pharaons de beach soccer. L’Arabie Saoudite s’est adjugé la deuxième édition qui se tint sur ses plages.

Sous l’impulsion de son sélectionneur Moussa Baghayogho « Bagha », la toute première sélection mauritanienne de beach soccer s’entraîne depuis deux semaines sur les bords de plage de Nouakchott, en vue de cette compétition. En attendant de se rendre dans le royaume wahhabite, nos joueurs se testeront lors d’un stage avec la sélection du Sénégal, au cours des prochains jours.