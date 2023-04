CENI/Bulletins de vote : Une entreprise émiratie emporte le marché

La société émiratie Al Ghurair Printing & Publishing LLC (AGPP) a hérité du marché d’impression des bulletins de vote pour les élections municipales, régionales et législatives de mai 2023 Le pactole s’élève à 1. 777. 050 million de Dollars américain, renseigne un communiqué de presse de la CENI en date du 15 avril . 13 entreprises venues des Emirats, du Liban, de France, d’Afrique du Sud, d’Algérie, d’Inde, d’Egypte, d’Espagne et de Turquie avaient déposé leurs offres pour décrocher ce juteux marché. A l’arrivée, c’est AGPP qui rafle la mise. L’ouverture des plis s’est déroulée en présence de partis politiques et des postulants.

Créée en 1978, AGPP dispose de la plus grande capacité d'impression et de reliure automatisée aux EAU. AGPP possède une expertise dans l'impression numérique, l'impression de cartes PVC, de documents de sécurité, d'hologrammes et de tous les types d'options de finition d'impression.... Elle est certifiée ISMS ISO 2001 en 2013. et ISO 9001 en 2015. Elle exporte vers les pays africains, tous les pays du CCG et panarabes,

La livraison des lots de bulletins est prévue au plus tard à Nouakchott et dans les circonscriptions diplomatiques et consulaires, le 1er mai, pour le premier tour, et le 24, pour le second tour.