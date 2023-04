Maître Brahim Ebety candidat à sa propre succession

Maitre Brahim Ebety, bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA) de Mauritanie depuis 2020, est candidat à un deuxième mandat à la tête de la corporation, en perspective des élections de juillet 2023, annonce un communiqué transmis à la presse samedi soir.

Le bâtonnier en exercice justifie sa détermination à rempiler par « un enracinement professionnel au sein des différentes générations d’avocats et dans tout le monde judiciaire, un engagement constant à mettre en œuvre toutes mes compétences, mon expérience et le réseau de mes relations nationales et internationales au service de la profession, pour rehausser le prestige de l’ordre et enraciner le partenariat avec les autorités judiciaires, tel que consacré par la loi de 2020 portant organisation de la profession d’avocat, et pour la consolidation des rapports avec les pouvoirs publics à tous les niveaux, en vue de permettre à l’avocat d’œuvrer à réaffirmer la primauté de la loi et assumer la mission de défense des droits des personnes et de leurs biens ».

Le document rappelle la présence de maître Ebety au barreau et dans la pratique de la profession d’avocat depuis plus 4 décennies.