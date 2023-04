Olympic Esports Series 2023 : la Mauritanie représentée

La Mauritanie prendra part à l'événement OLYMPIC ESPORTS SERIES 2023, a annoncé, ce mercredi 12 avril, la Fédération Mauritanienne de Sports Mécaniques (FMSM). Cet événement mondial de course digitale est organisé par le Comité International Olympique (CIO), la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) et Polyphony Digital Inc. Des représentants mauritaniens participeront à un contre-la-montre en ligne qui se déroulera du 13 au 30 avril. Gran Turismo 7 servirait de plateforme de diffusion de l'événement automobile OLYMPIC ESPORTS SERIES 2023. En cas de réussite, ils composteront leurs tickets pour Singapour. D’autant que les plus rapides sur le contre-la-montre seront invités à participer à la finale qui sera diffusée en direct lors de la toute première édition de la Olympic Esports Week, du 22 au 25 juin, à Singapour.

L'événement Olympic Esports Series 2023 est une compétition mondiale virtuelle de simulation sportive créée par le CIO en collaboration avec plusieurs Fédérations internationales et éditeurs de jeux. En plus des sports mécaniques, un large éventail d'autres sports sera proposé.

Pour Robert Reid, Vice-Président de la FIA délégué au sport, l'Olympic Esports Series 2023 Motor Sport Event représente une précieuse collaboration sur plusieurs fronts. "Je suis ravi que la FIA, le CIO et Gran Turismo unissent leurs forces pour la deuxième fois consécutive pour cet événement e-sport sans précédent", affirme-t-il. "Nous nous sommes engagés à faire doubler la participation au sport automobile, et les Olympic Esports Series s'intègrent parfaitement à notre stratégie de sensibilisation à notre fabuleux sport d'une nouvelle audience. L'e-sport met en avant la participation massive en affranchissant les participants des barrières traditionnelles. C'est également un magnifique exemple d'égalité, de diversité et d'inclusivité’’, a-t-il déclaré.