La CENI publie la liste électorale provisoire

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rendu publique une liste électorale provisoire de 1785036 électeurs sur toute l’étendue du territoire national. Ces électeurs sont répartis entre 4729 bureaux de vote à l’intérieur du pays et à l’étranger. Un délai de dix jours est ouvert pour les corrections et les rectifications, au terme duquel la liste sera définitivement valdiée. Il ressort de cette recensement que la Wilaya du Trarza compte le plus d’électeurs avec 236512 inscrits, suivie du Hodh Charghi, avec 197519, du Brakna, avec 180085, de l’Assaba, 164442, du Hodh Gharbi, avec 152255, de Nouakchott ouest 141921, du Gorgol avec 135491, de Nouakchott nord avec 120387, du Nouakchott sud avec 119368, du Guidimakha avec 91825, de Nouadhibou, avec 66423, du Tagant, avec 55833, de l’Adrar, avec 53094, du Tiris, avec 27853, de la diaspora, avec 22288. L’Inchiri ferme la marche avec 19740.

Cette liste découle du recensement administratif à vocation électoral (RAVEL), lancé le 27 janvier dernier puis prolongé de 15 jours, du 27 février au 13 mars 2023, en concertation avec les partis politiques. L’objectif étant de permettre à tous les mauritaniens de s’inscrire sur la liste électorale pour accomplir leur devoir citoyen. C’est au terme de ce travail que la liste provisoire a été arrêtée.

Rappelons que les mauritaniens iront aux urnes le 13 mai prochain, au terme d’une campagne électorale qui s’ouvrira le 28 avril 2023. Le 1er et 2e tour sont fixés les 13 et 27 mai prochain. Et que 25 partis politiques disputeront le suffrage des mauritaniens pour les municipales, régionales, soit 1469 listes et législatives. Pour cette dernière, les partis politiques continuent à peaufiner leurs listes.