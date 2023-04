Les candidats INSAF rencontrent les ressortissants de M’Bagne à Nouakchott

Dans le cadre des préparatifs de la campagne électorale, les candidats du parti INSAF du département de M’Bagne ont rencontré, le samedi 8 avril, à la salle GALAXY, les ressortissants de cette Moughataa vivant à Nouakchott. Amadou Moctar Niang, député reconduit, Kébé Ibrahima, dit Baboye et El Bowbah Brahim, candidat à la mairie de Hijaj se sont d’abord réjouis du choix porté sur leur personne. « Nous avons été choisis, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que tout simplement, il fallait que le choix porte sur quelqu’un, et il a porté sur nos modestes personnes, nous devons nous tourner désormais vers les préparatifs de la campagne et pour cela, nous devons resserrer les rangs et travailler dans l’unité et la confiance réciproque», a précisé le député Niang. Son colistier Baboye d’indiquer : « le parti nous a choisis certes, mais nous ne pouvons pas gagner sans votre soutien et celui de tous les habitants du département ; à cet effet, nous ne nous tiendrons pas devant, mais derrière, pour mener toutes nos listes à la victoire».

Abondant dans le même sens, le candidat maire de Hijaj a appelé les militants, militantes et sympathisants du parti INSAF à mener une campagne honnête, offensive et agressive car il y a beaucoup de concurrents sur le terrain.

Leur succédant, d’autres orateurs, après avoir relevé certains manquements lors de la désignation des candidats ont tous affiché leur engagement à soutenir les candidats du département et à travailler pour leur victoire. Mariem Yaya Diop, après avoir regretté la faible implication des femmes, a exprimé le souhait de voir cette entorse redressée dans la perspective de la bataille en vue. Les femmes et les enfants constituant l’écrasante majorité de l’électorat.