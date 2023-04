Attijari Bank finance des kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses

Une centaine de familles nécessiteuses ont reçu ce samedi 8 avril, des paniers alimentaires dans la zone industrielle d'El Mina.

Financée par Attijari Bank, cette opération est mise en œuvre par l'ONG HAMEDIYA qui a identifié les bénéficiaires, dans différents quartiers de la capitale.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Dg de Attijari, Mohamed Boubrik, entouré d'une partie de son staff et des bénéficiaires. Dans un mot qu'il a prononcé à cette occasion, il s'est réjoui de participer, auprès des responsables de HAMEDIYA et des bénéficiaires à la remise de cet "humble don" en ce mois béni du Ramadan.

Le kit est constitué de riz, d'oignons, de pommes de terre, de lait, de sucre, de dattes, de pâtes alimentaires, d'huile, de céréales...

Expliquant le geste d’Attijari, le dg dira qu'il s'agit d'un geste de solidarité et de générosité qui vise, dans un contexte particulier, à aider les bénéficiaires à achever les 15 derniers jours du Ramadan. Il a salué le travail et le professionnalisme de l'Ong Hamadya. Il a enfin mis à profit l'occasion pour souhaiter au peuple mauritanien bon Ramadan. Qu'Allah exhauce nos prières, a-t-il conclu.

Auparavant, la présidente de l'Ong Hamadya, Zeinabou Sall a vivement remercié, au nom des bénéficiaires, Attijari pour ce geste généreux qui ne manquera pas de soulager les familles démunies dont les maigres bourses sont mises à rude épreuve par l'inflation et les énormes charges du mois de Ramadan. Elle a souhaité voir se poursuivre et se renforcer le partenariat entre son ONG et Attijari bank.