La Mauritanie va vers une ouverture du cadastre minier au public, en conformité avec un souci de transparence et d’équité. C’est dans cette perspective que le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Abdelsalam Mohamed Saleh, a présenté une communication relative à la gestion des instances du cadastre minier, à l’occasion de la réunion hebdomadaire du gouvernement du mercredi 05 mars 2023.

Cette communication « vise à apurer toutes les instances cadastrales, afin que le cadastre minier puisse être ouvert au public, en toute transparence et équité entre les différents opérateurs, sans aucune discrimination, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à l’horizon juin 2023 », explique le communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.