Sebkha : Abdallahi Mattala Saleck à l’assaut de la commune

Monsieur Abdallahi Mattala Saleck (’’Vieux’’ ) brigue le fauteuil de maire de Sebkha. Investi par la coalition RAG/Sawab, Abdallahi Mattala Saleck entend ratisser large pour conquérir la citadelle. A la tête d’une forte liste constituée de personnalités de rang, le président de la section IRA de Sebkha dispose d’une forte base. Il s’investit depuis des années au profit des populations et consentant de nombreux sacrifices. Natif de Sebkha, Abdellahi reste au service des sans-voix épaulant de nombreux citoyens à s’enrôler ou d’autres à recouvrer leurs droits. Grâce à son abnégation et à sa persévérance, la section IRA de Sebkha citée plusieurs fois en exemple, est l’une des plus dynamiques du mouvement abolitionniste. Son président Abdallahi Matalla Saleck ne se donne pas un temps de répit. « C’est un militant engagé, brave, modeste et sympathique », estiment les sympathisants du courant IRA/RAG.L’heure est sans doute venue de lui rendre l’ascenseur et de lui permettre de mettre en œuvre le vaste programme dénué de tout folklore qu’il ambitionne pour la commune. Citant certains axes prioritaires de son programme, Abdellahi Matalla entend restaurer le cadre de vie dégradé de la Sebkha surtout dans l’ancien cinquième (des jardins maraichers jusqu’à la mairie) et permettre l’émergence d’une Sebkha verte.’’Il est important, indique Abdallahi Mattala Saleck, de soulager les populations qui souffrent durant l’hivernage en dotant la commune d’un réseau fiable d’assainissement. Les membres de la branche de Sebkha ne tarissent pas d’éloges sur celui qu’ils espèrent ravir le fauteuil de maire « Abdallahi dispose d’une capacité de persuasion et sait atteindre son cible. C’est «un homme avenant et jovial », affichent-ils.