Sebkha : Les candidats du parti INSAF affichent l’unité

L’espace GALAXY de Sebkha a abrité ce dimanche 2 avril, la première réunion de sensibilisation autour des candidats INSAF, pour les élections municipales, législatives et régionales de la Moughataa, Malgré le Ramadan et la chaleur qui s’abattent sur la capitale, l’ambiance de précampagne était perceptible avec un seul mot d'ordre: arracher la mairie de Sebkha des mains de l'opposition.

Initiée par M. Ba Ismaila, candidat à la mairie de Sebkha, cette rencontre, intervenue au lendemain de la publication des listes candidates du principal parti de la majorité présidentielle, fut l’occasion pour les candidats désignés et les recalés d’afficher l’unité dans les rangs du parti, d’exprimer leur engagement pour faire triompher le parti dans cette Moughataa, considérée jusque-là, comme le bastion de l’opposition. Les différents orateurs ont promis de travailler de concert pour « arracher Sebkha des mains de l’opposition ». « L’enjeu est de taille et je suis convaincu que les populations de Sebkha sont déterminées à réussir ce pari », a martelé le candidat à la mairie. Les responsables locaux du parti, (fédéral, président section d’INSAF), les autres candidats et les prétendants recalés ont tous loué l’engagement du candidat pour la commune de Sebkha et sa proximité avec ses populations. Ils ont exprimé leur détermination à l’accompagner jusqu’à la victoire. « Le parti a choisi ses candidats parmi tant d’autres, nous devons nous plier à cette décision, nous mobiliser derrière eux et œuvrer surtout à la victoire de toutes nos listes », a déclaré Raby Haidara, ex-maire sénatrice et candidate à la députation. « il faut voter pour toutes les listes INSAF pour doter Sebkha d’un conseil municipal capable de relever les défis de notre Moughataa, pour offrir au président de la République une majorité confortable à l’Assemblée nationale afin de parachever ses engagements (TAAHOUDATY) », à indiqué Bâ Ismaila. Il a profité de l’occasion pour remercier les cadres, les responsables locaux du parti et ses équipes pour leur soutien sans faille et le travail abattu depuis plus de 6 mois. « Nos efforts ne seront pas vains, je vous donne rendez-vous le 13 mai pour célébrer votre victoire, inchallah », dit-il

Selon un orateur, un travail d’évaluation a été effectué et on connaît le nombre d’inscrits et leur répartition par bureau, il ne reste qu’à mobiliser et à drainer les électeurs vers leurs bureaux de votes respectifs pour accomplir leur devoir civique.