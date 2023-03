Un quota de 3500 pèlerins pour la hadj 1444/2023

La Mauritanie va bénéficier d’un contingent de 3500 pèlerins pour le Hadj 1444/2023, selon une annonce faite jeudi par le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel, Dah ould Sidi ould Taleb Amar.

Sur ce nombre « 2000 pèlerins seront dans le contingent officiel et1500 autres répartis entre les agences de voyage, sur la base d’accords conclus entre le gouvernement et ces opérateurs privés afin d’éviter les erreurs notées l’année dernière ».

Par ailleurs, le Hadj 1444/2023 va connaitre d’autres innovations, notamment la durée du voyage, les pèlerins seront transportés à partir du 10 juin, et retourneront au pays les 5 et 6 juillet, pour éviter les retards. Il y a également une réduction des frais du pèlerinage à hauteur de 38.000 MRU, en plus d’autres mesures prises en vue de garantir la qualité des prestations », selon le ministre.