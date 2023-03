L’Union pour la démocratie et le progrès (UDP) a investi Bâ El hadj Sidi pour briguer le feuil de maire de la commune de Niabina/Garlol situé dans le département de M’Bagne. A la question de savoir ce que son élection pourrait apporter aux populations de sa commune, il répond : « Je suis cultivateur, éleveur et commerçant et je pense que ce sont là les fondamentaux du développement d’une commune rurale comme la nôtre, mon ambition est de contribuer au développement de ma commune, on ne brigue une mairie pour gagner de l’argent, Dieu merci, je ne suis pas dans le besoin ». L’homme tient une boutique dans son village natal, Niabina, devenu, depuis quelques années, le principal centre commercial du département et qui concurrence fortement M’Bagne, Bababé, Boghé et Kaédi. Le marché est très achalandé. On y trouve presque tous les produits, grâce à sa diaspora dynamique.

Pour atteindre son objectif, à savoir tirer la commune vers le haut, le candidat de l’UDP indique qu’il mettra à contribution toutes les personnes ressources, les services de l’Etat et les partenaires au développement pour exploiter le grand potentiel dont dispose la commune : terre, bras, eau, bétail, diaspora, société civile, femmes et jeunes.

Conscient de la rude concurrence qui s’annonce dans la commune, M. Bâ s’est mis au travail pour mobiliser les électeurs. Son atout : un réseau de relations avec les jeunes. Aussi l’UDP disposait-elle d’un électorat important dans la commune et dans le département; les ralliements des cadres et militants de ce parti, annoncés, en décembre dernier, au profit de INSAF ne l’inquiètent guère, affirme-t-il serein.