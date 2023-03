Coup de projecteur : Tasiast affiche ses belles performances

Brahim ould M’Bareck, président de Kinross-TMLSA (Tasiast Mauritanie Limited SA) a tenu à présenter devant la presse, le mardi 21 Mars, les belles performances et les chiffres révélateurs de l’empreinte économique de Tasiast en Mauritanie. Une conférence inscrite, disait-il, « dans notre dynamique d'ouverture et de transparence, afin d’éclairer l’opinion sur l’actualité de la société et ses développements récents ». Une politique particulièrement suivie ces dernières années avec de fréquents échanges avec la presse, ainsi que des visites sur site avec les partenaires médiatiques. Ce mardi, ils étaient donc vingt-et-un journalistes et représentants des médias à répondre à l’invitation de monsieur Brahim ould M’Bareck à cette rencontre intitulée « Coup de projecteur sur les activités de Kinross Tasiast », en présence de plusieurs membres du Conseil d’administration et de l’équipe d’encadrement de Tasiast.

Des chiffres tout d’abord : des investissements massifs ont été consentis depuis 2017 pour augmenter sensiblement la production de la mine. En 2017/2018, la capacité de broyage est ainsi passée de 5 000 tonnes/jour à 12 000 tonnes, puis à 22 000 tonnes en 2022. L’objectif 2023 est d’atteindre 24 000 tonnes soit un doublement de la production depuis 2010. En treize années, Tasiast aura ainsi débloqué 148 milliards MRU (soit 4,3 milliards USD) dans des investissements massifs pour la capacité de production. Avec des résultats tangibles : 3,5 millions d’onces ont été produites entre 2010 et 2022, suivies, en 2022, par une production-record de 538 000 onces.

Mine de classe mondiale

Un tel chiffre hisse la mine à une classe mondiale. Évoquant les différentes contributions, le président de Kinross TMLSA a indiqué que la contribution fiscale a cumulé, depuis 2010, 37,8 milliards MRU (soit 1,1 milliard USD). La contribution fiscale totale en 2022 s’élève à 4,5 milliards MRU (128 millions USD).Selon Brahim ould M’Bareck, 3 901 emplois ont été générés (dont 1 463 emplois directs TMLSA), avec 18 milliards MRU de salaires et 750 millions MRU d’investissements communautaires.

« Tasiast a respecté », insiste son président, « le plan de mauritanisation conclu en 2016 avec le Gouvernement et poursuit ses efforts de développement des compétences locales en investissant dans la formation de ses employés ». En 2021, plus de 97% des employés de TMLSA étaient mauritaniens et cette part devrait atteindre 98% en 2027.Abondant dans le même sens, monsieur Mohamed ould Oumar, surintendant « Ressources Humaines », a assuré que le capital humain de Tasiast est sa prioritéN°1.

« Cent cinquante-cinq femmes travaillent aujourd’hui à Tasiast », a-t-il précisé, « sur un total de 1463 employés. Un capital dont l’entreprise ne lésine ni sur la sécurité, ni sur la formation continue. » Puis Ould Oumar a passé au peigne fin les mesures mises en œuvre en faveur de l’inclusion, de la diversité et de l’équité. Sans oublier l’amélioration continue des conditions de travail et de bien-être des employés. Relativement au renforcement des compétences, plus d’un milliard MRU (soit 30 millions de dollars US) ont été investis dans la formation professionnelle pour le Plan de mauritanisation depuis 2019.6% de la masse salariale est dédiée à la formation. Le surintendant des Ressources Humaines a mis en exergue le climat social apaisé prévalant depuis quelques années au sein de la société, suite à la conclusion d’un accord avec les représentants des employés afin « d’enterrer la hache de la contestation au prix d’importantes améliorations des conditions de travail ».

Renforcer les communautés

Hapsatou Bal, manager « Relations communautaires » a chiffré les contributions communautaires à 750 millions MRU (21,6 millions USD) depuis 2010.Elle a mis un accent particulier sur la volonté de Tasiast de renforcer les communautés locales et la population en différents domaines : aide humanitaire, distribution d’eau, éducation, formation, autonomisation économique, activités sociales, infrastructures…Par rapport à la « Chaîne d’approvisionnement », son directeur, monsieur Alexis Forrest, a fait noter une intégration sensible des entreprises locales et un renforcement de leurs capacités. « Tasiast a mis en place des procédures accessibles et transparentes », a-t-il affirmé.

« Une priorité affichée pour les entreprises locales » est donc de mise. La société booste par ses opportunités d’affaires les entreprises locales qui jouissent parfois d’un statut préférentiel, générant un apport substantiel en 2020 à l’économie mauritanienne, en stricte application de la politique de transparence et de bonne gouvernance. Plus de 82,5 milliards MRU (2,4 milliards USD) auront été en ce sens dépensés auprès de fournisseurs locaux depuis 2011.

Gestion environnementale responsable

Autre priorité pour Kinross Tasiast : l’environnement et sa gestion responsable. La société développe un plan de gestion et de suivi spécifique pour l’eau souterraine, le cyanure, la qualité de l’air, les déchets, avec une implication du Gouvernement mauritanien tout au long du processus. Tasiast projette de procéder à une évaluation de l’impact environnemental pour tout nouveau projet et, conformément à sa politique de gestion environnementale responsable, se fixe comme objectif de « devenir une entreprise à émissions nettes de Gaz à Effet de Serre (GES) nulles d'ici 2050 ».52 % de l'électricité proviennent de sources renouvelables en 2021 et la société projette de développer les opportunités d'énergie de ce type. La société procède notamment à une identification d'une source alternative de carburant pour les camions de transport et l'équipement de soutien.

Avec le développement d’une centrale solaire de 34 mégawatts, il est prévu une réduction de 530 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi 20% d'économies sur le carburant utilisé pour la production d'électricité et une économie de plus de 2 millions de litres de diesel grâce à l'optimisation de la conception de la mine. Tasiast va contribuer ainsi de manière significative (58,5%) aux objectifs fixés par la Mauritanie, lors de la COP 26, pour la réduction des GES dans le pays.

Enfin la société estime avoir accordé une priorité singulière aux formations Safety. Il a été noté un doublement de leur volume en 2022. Relativement à la Sécurité/Safety, Kinross Tasiast affiche son « engagement absolu au quotidien. Notre priorité N°1 = chaque employé retrouve sain et sauf sa famille à la fin de son service ». Avec le développement de quatre sections complémentaires : sécurité, hygiène du travail, assistance médicale, équipe de secours d’urgence…

Compte-rendu THIAM Mamadou