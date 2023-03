Lettre ouverte adressée au président de la République

En ma qualité de citoyen averti et préoccupé de la situation de son pays, je viens par cette présente vous soumettre certains points de vue qui me paraissent utiles et pertinents à prendre en considération concernant les prochaines échéances électorales, municipales, régionales et législatives de 2023. Monsieur le président de la République, la bonne marche de la démocratie nécessite que chaque citoyen mauritanien ait la conviction d’avoir un rôle important à jouer afin de rendre notre démocratie plus crédible. C’est-à-dire qu’il croit que sa voix sera entendue et qu’il ait une attente raisonnable sur les décisions qui seront prises.

Dans l’ensemble, les Mauritaniens font état d’un sentiment de responsabilité quant à leur participation au système démocratique, alors qu’ils dressent un portrait du passé nettement négatif de la sensibilité des dirigeants politiques aux intérêts de leur peuple. À cet égard, seuls les actes demeurent, concrets et visibles, contrairement aux paroles et aux discours qui s’envolent sans laisser aucune trace. Osons donc espérer vivement, monsieur le président de la République, que ces élections sur lesquelles je fonde personnellement un réel espoir aboutissent à des choix pertinents, répondant aux besoins et attentes de la population. Et qu’elles soient les prémices ; d’une vraie démocratie fiable et transparente, d’une part, et, d’autre part, de son vrai décollage démocratique, économique et social.

Pour y arriver, monsieur le président de la République, cela nécessite, selon moi, de prendre en considération diverses suggestions et recommandations en matière de bon déroulement du processus électoral prévu en Mai, pour rendre notre démocratie plus transparente et fiable. J’en vois sept impératives : l’intégrité électorale, l’adaptabilité, l’équité, la sécurité, la transparence, la fiabilité et l’accessibilité.

Intégrité électorale : pour garantir l’intégrité électorale sur l’ensemble de notre territoire, il faut s’assurer que tous les participants au processus électoral respectent les règles visant à maintenir la participation électorale de façon responsable ; tout en révélant et sanctionnant les pratiques qui y nuisent. Adaptabilité : le succès de notre système électoral est en partie attribuable à sa capacité de réponse aux attentes grandissantes de la population. Celui-ci doit donc rendre compte de toute l’importance qu’accordent en permanence les citoyens mauritaniens à l’égalité et à la démocratie, ainsi que de l’engagement de votre part à l’égard de transparence dans l’administration des élections.

Équité : une administration électorale équitable signifie que les partis politiques réglementés sont tous traités de façon juste et impartiale, contribuant ainsi à l’égalité des chances.

Sécurité : un processus électoral sûr et fiable doit être géré de façon à le protéger contre toute tentative de fraude. Chaque électeur a une voix, le vote est secret.

Transparence : un processus électoral transparent est administré et réglementé de façon à ce qu’il soit observable, fasse l’objet d’une surveillance et soit connu du public en détail, pour que tous les Mauritaniens aient accès à toute l’information afin d’évaluer de l’intégrité du scrutin.

Fiabilité : cela signifie que les activités électorales devront être menées selon une saine gestion, de manière prévisible, avec professionnalisme et conformité à la loi. Leurs résultats devront aussi être exacts et connus en temps opportun. Les citoyens mauritaniens devront être également informés précisément sur le processus électoral, afin d’avoir pleinement confiance dans le déroulement du scrutin.

Accessibilité : un processus électoral accessible répond aux exigences démocratiques afin que les citoyens puissent équitablement exercer leurs droits démocratiques de se porter candidat et de voter, sans interférence ni obstacle excessif. Bref, tous les Mauritaniens devront disposer d’informations fiables sur le processus électoral, tous les électeurs peuvent voter en toute sécurité avec dignité et autonome.

Monsieur le président de la République, vous devrez par ailleurs vous engager de façon pertinente dans l’éducation civique, de manière à promouvoir les valeurs démocratiques auprès des citoyens mauritaniens. Cela implique le développement de pratiques et d’occasions novatrices, pour donner aux citoyens la possibilité de participer et de faire l’expérience de notre démocratie au-delà du geste électoral tous les cinq ans. Le risque de l’inaction sur ce plan, en particulier pour les jeunes, est de ne pas établir les assisses nécessaires au fonctionnement de la démocratie et à la conscientisation à l’importance de la citoyenneté active.

Monsieur le président de la République, si la démocratie ne se résume pas aux élections, la liberté et l’équité de celles-ci sont une des principales conditions de celle-là, elles contribuent à sa légitimité et à sa stabilité. Ma lettre ouverte consistait donc à attirer votre attention sur les défis majeurs auxquels sont confrontés aujourd’hui notre pays en matière de démocratie. L’espoir que fonde en vous le peuple et dont vous êtes sans nul doute conscient me permet de croire que vous prendrez les mesures appropriées pour assurer le bon déroulement des échéances électorales prévues en Mai prochain, replaçant ainsi notre démocratie aux côtés des démocraties émergentes. Et permettez-moi enfin, monsieur le président de la République, de vous prier d’agréer l’expression de ma très haute considération.

Cheikh Ahmed ould Mohamed

Ingénieur

Chef de service Études et Développement

Établissement portuaire de la Baie du repos de Nouadhibou.

Responsable du bureau d’Études BE MEGELEC NDB