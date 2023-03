Amadou Moctar Niang, candidat reconduit d’INSAF à MBagne: « A nous maintenant de prouver le sérieux de notre engagement devant le président du parti »

‘’A partir du moment où le parti a choisi ses candidats, nous devons nous battre pour prouver le sérieux de notre engagement devant le président du parti, le 25 novembre 22’’, a déclaré le député reconduit Niang Amadou Moctar. Et d’ajouter: ‘’Les choix des candidats ne font pas l’unanimité, loin s’en faut, mais une fois que le parti a arrêté son choix sur ceux qui vont défendre ses couleurs, les militants, cadres et sympathisants doivent s’incliner et se soumettre à cette volonté.’’ En effet, lors d’une audience accordée par le président du parti INSAF, le 25 novembre 2022, les élus, les cadres et responsables des structures locales de M’Bagne avaient pris l’engagement de faire triompher les candidats du parti lors des prochaines élections. Ladite audience fut l’occasion pour les visiteurs de matérialiser les nombreux ralliements au parti des partis politiques de la majorité et de l’opposition évoluant dans le département de M’Bagne et concurrençant sérieusement le principal parti de la majorité présidentielle INSAF. Les responsables du parti, ses élus et cadres avaient réussi à faire rallier les militants de l’UDP, Tawassoul, AJD, PUD, IRA, Sursaut à INSAF. Une prise qui devrait changer radicalement les rapports de forces au sein du département en faveur du parti du pouvoir. ‘’L’enjeu pour nous tous est de capitaliser ces renforts et montrer que notre parti demeure la principale force politique du département de M’Bagne. Le travail doit être mené sur le terrain en sensibilisant et en mobilisant les électeurs en faveur des listes de notre parti’’, estime le député Niang.