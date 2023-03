Prochaines élections générales: La stratégie de l’UFP

Les états-majors et des partis et coalitions se préparent activement en perspective des élections générales prévues au mois de mai 2023.

C’est le cas notamment de l’Union des Forces de Progrès (UFP/opposition), qui a déposé en coalition au niveau national, un total de 43 listes électorales réparties entre les élections législatives, régionales et municipales.

En coalition, les camarades de Mohamed ould Maouloud sont liés au Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) et l’Union Nationale pour l’Alternance Démocratique (UNAD).

Dans le même temps, le parti est en compétition sous sa bannière en solo pour un total de 36 listes.