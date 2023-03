SEBKHA : « Le plus difficile commence maintenant», reconnaît Bâ Ismaila, le candidat INSAF à SEBKHA 

Le parti INSAF a jeté son dévolu sur Bâ Ismaila, ISMA pour les intimes, directeur des écoles privées Cheikh Moussa CAMARA pour briguer la mairie de Sebkha, une bourgade populaire de Nouakchott ouest. Un gros challenge pour cet inspecteur d’anglais, converti en entrepreneur. Son nom circulait depuis quelques temps. L’homme s’est investi depuis des mois pour se faire investir par son parti. Le travail de terrain avait démarré depuis plus d'une année, un staff mis en place dans la foulée pour sensibiliser et ensuite mobiliser etles citoyens de Sebkha. Lors des opérations du RAVEL, ses équipes ont drainé des populations vers des bureaux de recensement, et le maillage de la circonscription se poursuit toujours. Donc, avec son choix, on peut dire que ses efforts ont été récompensés pour cette première étape du combat.

Vaincre le signe indien