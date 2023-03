Polémique au sujet d’accord électoral RFD-UFP-UNAD et majorité

Certains organes de presse de la place ont évoqué au cours des derniers jours, un accord entre un pôle constitué du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) et de l’Union des Forces de Progrès (UFP) d’une part et Insav de l’autre, en perspective des élections législatives du mois de mai 2023.

Un accord qui devrait être rendu public lundi.

Cette information démentie par le Pr Lô Gourmo, vice-président de l’Union des Forces de Progrès (UFP), et tête de la liste nationale du

part pour les élections législatives de mai 2023.

« Il n y a pas d’accord électoral entre l’UFP, le RFD et INSAV. Rien donc dans ce sens ne sera annoncé lundi. Notre parti a déjà publié ses listes pour les législatives depuis plusieurs jours et s’apprête à le faire pour les autres (régionales et municipales).

Donc, cette annonce n’est pas fondée. C’est une fake news. Pour le reste, l’UFP et le RFD ont appelé et continuent à appeler toute la classe politique, à une entente nationale sur les questions essentielles pour le pays. Bienvenue à tous ceux qui adhèrent à une telle démarche, y compris INSAV ».