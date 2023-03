Le ministre de la santé salue les efforts du CNC et de la SMAC

Dans un discours qu’il a prononcé, ce samedi 18 mars 2023, devant les participants au 25e Congrès Maghrébin de cardiologie, organisé conjointement avec la 9e édition de la société mauritanienne de cardiologie (SMAC), le ministre de la santé, Moctar Dahi n’a pas manqué de saluer les efforts que le centre national de cardiologie (CNC) et des membres de la SMAC pour soigner nos malades et partant, éviter au pays des évacuations onéreuses vers l’étranger. Cette présente rencontre rentre dans ce cadre et permet, à travers un échange d’expériences, de renforcer la capacité de nos cardiologues. Le ministre a enfin remercié les invités venus du Maghreb, d’Afrique de l’ouest, d’Europe et d’Asie pour leurs généreuses contributions.

Auparavant, le président de la société mauritanienne de cardiologie, le Pr. Khaled Boye avait remercié ses collègues étrangers pour avoir sacrifié leur temps, afin d’honorer de leur présence les congrès de Nouakchott. Il a ensuite indiqué que « la tenue conjointe des deux congrès vise à échanger les expériences mais également à renforcer la coopération entre les différentes structures en charge des pathologies du cœur dans les différents pays membres. » Il a enfin remercié le CNC, le ministère de la santé, la Région de Nouakchott et certaines institutions dont l’OMS, pour leur appui.

La cérémonie d’ouverture officielle des deux congrès a également été marquée par la remise de trophées aux participants au Champion’s League des résidents maghrébins en Mauritanie. Il est à signaler que dans le cadre de partenariats avec certains CHU, le CNC reçoit dans ses différents services des étudiants de certains pays du Maghreb.

Démarrés hier vendredi, 17 mars à l’ancien palais des congrès, les travaux du 25e congrès maghrébin de cardiologie s’achèvent demain dimanche. D’ici là, les participants auront fini de plancher sur 23 séances scientifiques, neuf ateliers et 5 conférences plénières et symposiums. Des séances destinées aux médecins généralistes sont également au programme.