Nouakchott abrite le 25e congrès maghrébin de cardiologie

Les travaux du 25e Congrès maghrébin de cardiologie ont démarré ce 17 mars 23, à l’ancien palais des Congrès de Nouakchott. Organisé par la société mauritanienne de cardiologie (SMC), dont c'est la 9e edition, ce congrès de 3 jours est l'occasion pour les cardiologues mauritaniens et leurs collègues venus des cinq pays du Maghreb, (Maroc, Tunisie, Algérie et Libye), d’échanger, à travers diverses présentations et thématiques, sur les dernières avancées de la cardiologie (différentes recherches médicales et technologiques); ils partageront aussi leurs expériences respectives en matière de prise en charge des différentes pathologies du cœur. Le congrès est aussi l'occasion pour de nombreux laboratoires de recherches d'exposer leurs produits.

La cérémonie d’ouverture officielle est prévue le samedi 18 mars. En attendant, les congressistes ont commencé aujourd’hui, les premières présentations.

Le congrès s'acheve, le 19 courant.

Nous y reviendrons