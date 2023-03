Convention cadre de partenariat entre l’Université de Nouakchott et la SOGECO

La Société Générale de Consignation (SOGEC0), représentée par son’Directeur Général, Sid’Ahmed Abeidna et l’Université de Nouakchott, représentée par son président, Cheikh Saad Bouh Camara, ont signé cette semaine, une convention cadre de partenariat.

Celle-ci a pour objet « de traduire la volonté de l’université de Nouakchott et la SOGECO, de développer des actions de partenariat, notamment dans le domaine de la formation, des relations entreprise/université, et plus largement dans tout domaine permettant le développement des projets communs, un rapprochement entre les étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques, de l’Institut Universitaire Professionnel et la SOGECO », explique un document.

Ainsi, l’accord cadre de partenariat devrait permettre « la professionnalisation et une insertion rapide des étudiants » et « leur recrutement par la SOGECO, suivant ses objectifs, dans le cadre d’un

processus de familiarisation avec les épreuves de l’embauche»

L’accord cadre de partenariat Université/SOGECO prévoit également « un soutien financier spécifique à la formation professionnelle »