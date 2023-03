Sports…Sports…Sports…

Réunion du CD du CNOSM : De belles perspectives s’offrent à la Mauritanie

Le président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien(CNOSM), monsieur Abderrahmane Ethmane, s’est félicité de la bonne tenue à Nouakchott de la 59èmesession ordinaire du Comité exécutif de l’ACNOA. « Nous sommes très satisfaits de la bonne organisation de cette rencontre et du succès enregistré par la Mauritanie. Nous adressons nos sincères remerciements au président de la République et au gouvernement mauritanien pour leurs différents appuis. Nous nous réjouissons de la franche collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Nous remercions le président de la FFRIM, Ahmed Yahya, d’avoir organisé un dîner en l’honneur de nos hôtes. Nos remerciements vont à toute la famille sportive et à tous les membres du CNOSM, l’équipe à sa tête, la vice-présidente, madame Kane née Mariem Talla, le trésorier général et son adjoint, respectivement Teyib Taher et Mohamed Telmidi, pour les efforts déployés à la bonne réussite de cette importante rencontre. La Mauritanie a démontré ses capacités organisationnelles. Nous pourrons envisager de postuler pour d’autres rencontres », a déclaré le patron de l’olympisme mauritanien.

Ainsi s’exprimait monsieur Abderrahmane Ethmane lors d’une réunion du comité directeur tenue le mercredi 8 Mars. Les membres de cette instance ont félicité le président du CNOSM pour sa brillante élection à la tête de la commission des finances de l’ACNOA. Ils ont remercié cette dernière pour la confiance placée en notre compatriote.« Nous exprimons notre fierté. C’est un honneur pour la Mauritanie ».Gonflé à bloc par le succès enregistré lors de ladite session du COMEX de l’ACNOA, le CNOSM projette d’organiser, fin Avril-début Mai prochain, le séminaire des athlètes de la zone 2.Des commissions seront constituées dans les jours à venir pour préparer cette manifestation.

La réunion du CD s’est également penchée sur la semaine universitaire sportive, prévue le 14 Mars. Elle sera marquée par le passage de la flamme olympique à Nouakchott. À cinq cents jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, le CNOSM projette de célébrer, en collaboration avec l’Université de Nouakchott, cette réception avec faste. Des stands des fédérations sportives et des rencontres sportives seront au programme. Le Comité directeur a également invité ses membres à engager une réflexion sur les cas des athlètes binationaux désireux d’enrôler les tuniques nationales. Par ailleurs, les prochaines « Journées portes ouvertes sur le sport mauritanien » se tiendront en Novembre prochain à Nouadhibou. Ce choix entre dans le cadre de la politique de décentralisation initiée par le CNOSM pour faire profiter les régions de l’intérieur.

----------------------------------

59èmesession ordinaire du COMEX de l’ACNOA : Abderrahmane Ethmane porté à la présidence de la commission des finances

Le président du CNOSM a été élu à l’unanimité des membres du Comité exécutif (COMEX) de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) au poste de président de la commission des finances de l’instance. C’était au terme des travaux de la 59èmesession ordinaire dudit COMEX qui se sont achevés le vendredi 3 Mars à Nouakchott. Cette désignation est une marque d’estime et de considération que les membres de l’ACNOA portent à l’égard du patron de l’olympisme mauritanien qui s’est investi à fond dans la bonne tenue de cette rencontre accueillie pour la première fois en Mauritanie.

Enthousiasmé par « l’accueil particulièrement chaleureux » et « tant d’attentions dont ils ont été entourés » durant leur séjour, les membres du COMEX ont adressé un message de reconnaissance et leurs sincères remerciements au président de la République Son Excellence monsieur Mohamed ould Cheikh Al-Ghazwani, au gouvernement et au peuple mauritanien.

----------------------------------

Présidence de la FFRIM : Ahmed Yahya seul en lice

Ahmed Yahya est le seul candidat en lice pour la présidence de la FFRIM.À la clôture du dépôt des candidatures fixée au 8 Mars, aucun autre postulant ne s’est en effet manifesté auprès du secrétariat général de la FFRIM en charge de la réception des candidatures. C’est donc un boulevard qui s’ouvre pour l’ancien président du FC Nouadhibou.

En poste depuis Juillet 2011, Ahmed Yahya va briguer un quatrième mandat de quatre ans. Succédant à Mohamed Salem ould Boukhreiss, Ahmed Yahya avait ravi le fauteuil au PDG de la BMCI, Moulay Abass. Il fut réélu à deux reprises par acclamation en 2015 et 2019.L’Assemblée Générale Élective (AGE) est fixée au 7 Avril.

----------------------------------

Coupe du Roi Salmane: FC Nouadhibou hérite Al-Shabab Al Ordon Club

L’Union des Associations Arabes de Football (UAFA) a effectué le lundi 6 Mars le tirage au sort de la Coupe Arabe des Clubs des Clubs 2023. Trente-sept équipes sont en lice pour succéder au Raja. Le représentant mauritanien, le FC Nouadhibou, affrontera Al-Shabab Al Ordon Club (Jordanie) au premier tour. Le match aller se déroulera le 15 Mars prochain à Nouakchott. Tandis que la manche retour est prévue le mercredi 12 Avril 2023. Le tourfinal débutera cet été, du 20 Juillet au 5 Août.

Voici le programme de la compétition.

1èrephase

Matchs en manches aller-retour, un qualifié par groupe. Groupe 1 : AS FAR Rabat (Maroc) vs Al Ittihad Tripoli (Libye) ; Al Borj (Liban) vs Al Wehda (Emirats Arabes Unis) ; puis matchs entre les vainqueurs de ces deux rencontres. Groupe 2 : Al Merreikh (Soudan) vs Techrine (Syrie) ; Al Shabab (Arabie Saoudite) vs Al Quwa Al Jawiya (Irak); puis matchs entre les vainqueurs de ces deux rencontres. Groupe 3 : Al Hilal (Soudan) vs Al Manama (Bahreïn) ; Club Sportif Sfaxien (Tunisie) vs Qatar SC (Qatar); puis matchs entre les vainqueurs de ces deux rencontres. Groupe 4 : Tala’ea El Geish (Égypte) vs Ahli Tripoli (Libye) ; Al Nahda (Oman) vs Shabab Al Khalil (Palestine); puis matchs entre les vainqueurs de ces deux rencontres. Groupe 5 : Fahmane (Yémen) vs Union Sportive Monastirienne (Tunisie) ; Al Muharaq (Bahreïn) vs Al Seeb (Oman); puis matchs entre les vainqueurs de ces deux rencontres. Groupe 6 : Nouadhibou (Mauritanie) vs Shabab Al Ordon (Jordanie) ; Al Koweït (Koweït) vs Jeunesse sportive de la Saoura (Algérie); puis matchs entre les vainqueurs de ces deux rencontres.

2èmephase

Groupe A : Espérance de Tunis (Tunisie), Al Ittihad (Arabie Saoudite), Al Shorta (Irak), qualifié 3 ; Groupe B : Al Sadd (Qatar), Wydad Casablanca (Maroc), Al Hilal (Arabie Saoudite), qualifié 4 ; Groupe C : Zamalek (Égypte), Al Nassr (Arabie Saoudite), qualifié 2, qualifié 5 ; Groupe D : CR Belouizdad (Algérie), Raja Casablanca (Maroc), qualifié 1, qualifié 6.

----------------------------------

Stage national pour les arbitres de l’élite « A »

Le département de l’arbitrage à la FFRIM a organisé du 4 au 5 Mars dernier un stage national pour les arbitres de l’élite « A ».Durant ces deux jours, les arbitres ont eu droit des tests physiques et des cours théoriques.

----------------------------------

3èmesession pour l’obtention de la licence C IHF : deux entraîneurs mauritaniens en Algérie

Trente-huit entraîneurs de hand-ball venus d 'Angola, de Mauritanie, de Tunisie et d'Algérie ont suivi la troisième session de formation pour l'obtention de la licence C IHF. Deux mauritaniens y prenaient part. Cheikh Oumar et Cissé Boubacar bénéficiaient ainsi d’une opportunité offerte pour la première fois à des techniciens mauritaniens par la Confédération Africaine de Hand-Ball (CAHB). Cette formation dont la présente session s’est achevée le 13 Mars est dirigée par Paul Landure (FRA), Expert IHF, et Nahla Boudhina (TUN), Présidente CEM/CAHB.

Sous la houlette de son président monsieur Karim El Jaïlani, la nouvelle équipe fédérale s’emploie à mettre sur pied un ambitieux programme de formation des cadres et des techniciens. Elle projette de redynamiser les compétitions après avoir procédé à un vaste programme de détection des jeunes talents.

----------------------------------

1ertour de la Coupe du Président : Armée, Pompiers et Hadaïgh valident leur ticket

L’AS Armée, AS Pompier et Hadaïgh d’Akjoujt sont qualifiés pour le tour suivant de la Coupe du président de la République. Les militaires sont venus à bout de Djéol FC (1-0). L’AS Pompiers a largement dominé Ways FC (4-1).Enfin FC Hadaïgh a disposé du FC Ittihad de Nouadhibou par 2 buts à 0.