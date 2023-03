Canicule, coupure d’eau et d’électricité

Avec une canicule inhabituelle à cette période de l’année, qui sévit depuis plus de 10 jours, des coupures récurrentes d’eau et d’électricité, sans aucune explication, Nouakchott ressemble à un véritable capharnaüm.

Une situation très pénible qui intervient à quelques jours du début du mois sacré de Ramadan.

Un moment de pardon et de solidarité, suivant les recommandations de l’Islam, mais systématiquement mis à profit par des commerçants véreux qui augmentent les prix de la quasi totalité des denrées de base.