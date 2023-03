Ouverture du Forum de l’Investissement Mauritanie-OCI :Communiqué de presse

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce, CIDC, et l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, APIM, coorganisent la deuxième édition du forum d’investissement « ICDT Invest Days », première édition duForum de l’Investment Mauritanie- OCI, du 15 au 16 mars 2023 à Nouakchott.

La cérémonie d’ouverture du forum sera présidée par Son Excellence Mohamed Ould BilalMessoud, Premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie et Son Excellence Hissein Brahim Taha, SecrétaireGénéral de l’Organisation de la coopération islamique, le mercredi 15 mars 2023 au Palais des Congrès de Nouakchott à partir de 8H30.

Le choix de Nouakchott pour l’organisation de la seconde étape de ce cycle d’événements, vient à la suite des avancements économiques et des actions entreprises pour la promotion des investissementset l’amélioration du climat d’affaires dans le pays au cours de ces dernières années. Grâce à sa stabilité politique, sa croissance économique et sa position géographique avantageuse offrant une variété de ressources naturelles, la Mauritanie a su se positionner ces dernières années parmi les pays les plus attractifs aux investissements dans la zone.

Le forum « ICDT Invest Days Nouakchott », qui est un rendez-vous de haut niveau, entend marquer les nouvelles opportunités d’investissement en Mauritanie et sera l’occasion de renforcer les relations économiques entre la Mauritanie et les 56 autres pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Des centaines d’acteurs économiques dont une soixantaine d’investisseurs étrangers participeront au forum : acteurs publics et privés de l’investissement, organes de promotion de l’investissement, fédérations patronales, associations professionnelles, banquiers et assureurs.

Les travaux seront focalisés autour des « Business Rooms », de présentation de projets structurants aux investisseurs dans plusieurs secteurs prioritaires à savoir : les infrastructures, les énergies renouvelables, l’agriculture, l’élevage, la pêche, le tourisme, IT, les industries extractives (mines) et les projets de partenariat public-privé.

Au cours de la première journée, deux panels seront organisés avec la participation de décideurs et d'experts issus des secteurs public et privé.Le premier panel portera sur le thème "Financer l'économie : intelligemment, largement et plus inclusivement", tandis que le second abordera le sujet "Mauritanie en pleine ascension : atteindre le niveau supérieur".

« les Business Rooms » seront l’occasion de présenter le portefeuille actuel des projets aux investisseurs. Par ailleurs, l’une de ces Business Room sera dédiée au renforcement du financement des entreprises féminines à travers l’initiative AFAWA de la Banque Africaine de Développement.

La seconde journée sera exclusivement consacrée à la visite des sites de projets stratégiques situés dans la ville de Nouakchott.

A Propos du CIDC

Le CIDC, établi à Casablanca depuis 1984, est l’organe subsidiaire de l’OCI Chargé de promouvoir le com­merce et les investissements dans les Pays de l’OCI. Avec plus de 38 ans d’expériences au service de la promotion du commerce et des investissements dans les Etats Membres de l’OCI, le CIDC œuvre à en­courager des échanges commerciaux réguliers au sein de la Région OCI, contribuer à la promotion des investissements susceptibles de développer des flux commerciaux au sein de la région OCI et entre autres assister les États membres dans le domaine de la promotion commerciale et des négociations.

Contact presse : Aminata THIAM

+212 76 65 00 297

a.thiam@Icdt-oic.org

Présentation de l’APIM

L’Agence pour la Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) est un établissementpublic chargé de positionner la Mauritanie comme une destination de choix pour les investisseursnationaux et étrangers.

La mission de l’APIM, en collaboration avec les Administrations et les organismes publics etprivés concernés,est de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de promotiondes investissements en vued’accroître les capacités productives du pays, de créer desopportunités d’emploi et de générer ainsi des richesses pour le bien-être et la prospérité descitoyens.

Contact presse : Mohamed salem AHMED SALEH

+222 36 00 30 82

m.saleh@apim.gov.mr