Le président de l'assemblée nationale à ses collègues: ‘’Ce fut pour moi un honneur d’avoir connu chacun de vous’’

Après la dissolution de l'assemblée nationale par un décret présidentiel rendu public le 14 mars 2023, le président de l'assemblée nationale Cheikh Ould Baya a adressé une lettre émouvante à ses collègues députés. Ould Baya se dit avoir été honoré d'avoir dirigé cette honorable chambre au cours du mandat qui vient de se terminer et au cours duquel beaucoup d'événements importants et d'instants exceptionnels de l'histoire du pays se sont passés. Tout comme des tournants décisifs de son processus démocratique ont été enregistrés. ‘’La remémoration de certaines de ces étapes importantes me fait ressentir l'honneur d'avoir connu chacun de vous, déclare Ould Baya à ses pairs députés, et renforce ma conviction en la capacité de notre classe politique de franchir les obstacles pour conduire le pays avec assurance et sûreté’’. Dans l'impossibilité de nous réunir en dehors des sessions parlementaires, Ould Baya a déclaré vouloir adresser ses remerciements et sa gratitude à tous les députés à qui il souhaite beaucoup de réussite dans l'avenir aussi bien pour ceux qui continueront la responsabilité de la représentation populaire que pour ceux qui vont se consacrer à servir la nation à d'autres niveaux. Le président Cheikh Ould Baya a présenté ses excuses à tous et demandé leur pardon. Enfin, il a aussi adressé ses remerciements à tous les autres fonctionnaires et employés de l'assemblée nationale qui ont, selon lui contribué à préparer un climat favorable aux parlementaires afin de pouvoir remplir la mission qui leur a été dévolue.