Clôture des travaux du forum d’affaires Mauritanie-France : Communiqué de presse

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF International) et la Banque Publique d'Investissement (Bpifrance) ont co-organisé du 08 au 10 mars 2023 à Nouakchott, en partenariat avec l'Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) et l'Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), un Forum d’Affaires Mauritanie - France.

Plus de 40 entreprises françaises ont participé à ce forum, ainsi que des dizaines d'entreprises et d'acteurs mauritaniens du secteur privé national. Le but de ce forum qui s’est étendu sur 3 jours est de développer le commerce et l'investissement entre les deux pays, d’explorer de nouvelles opportunités d'affaires et de renforcer les partenariats existants.

Le forum a été ouvert par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des secteurs productifs, Monsieur Yacoub OULD AHMED AICHA, qui a expliqué que cette rencontre entre dans le cadre du travail entrepris par l'APIM pour renforcer les flux d'affaires entre les acteurs du secteur privé en Mauritanie et en France. Il a invité dans ce sens les différentes entreprises participantes à ce forum à profiter de cette occasion pour développer des partenariats réussis, fructueux et durables dans divers domaines économiques. À cet égard, le Secrétaire Général a souligné que la Mauritanie offre de grandes opportunités d'investissement dans différents secteurs économiques, mais que ces opportunités ne sont pas encore suffisamment exploitées.

La Directrice Générale de l’APIM, Mme Aïssata LAM, a mentionné que ce forum représente une étape clé dans la voie du développement des échanges économiques entre les acteurs du secteur privé en Mauritanie et en France. Elle a souligné que les multiples actions menées confirment clairement que les différents partenaires partagent une volonté commune de renforcer et de faire prospérer les liens historiques et économiques entre nos deux pays.

Le Président de la délégation entreprises françaises, Monsieur Eric Bastien BALLOUHEY à son tour a exprimé sa satisfaction de ces nouvelles étapes franchies dans le cadre de la coopération entre les deux parties dans divers domaines, y compris les secteurs productifs et les technologies. Il a apprécié les mesures prises par les autorités publiques afin d'améliorer nettement le climat d'investissement en Mauritanie, en particulier avec la création d'un Conseil Supérieur de l’Investissement, présidé par le Président de la République.

Le Directeur des investissements étrangers à Bpifrance, Monsieur Hugues LATOURETTE a exprimé la volonté de sa structure à renforcer la coopération avec le secteur privé Mauritanien à travers l’assistance et l’appui technique, sur la base de la grande expérience que Bpifrance possède dans ce domaine.

En marge des travaux de lancement du forum, deux conventions de coopération ont été signées, la première est relative à la création d'un cadre de coopération entre l’UNPM et MEDEF International. Quant à la seconde convention, Elle a été signée entre le groupe Maurinvest-Maurilog et les groupes Bpifrance et Bond’innov pour créer un hub d’innovation à Nouakchott en Mauritanie.