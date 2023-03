Les quatre terroristes évadés il ya quelques jours de la prison civile de Nouakchott ont été appréhendés dans les environs de la commune de Medah ( wilaya de l’Adrar) pourchassés dans une opération coordonnée entre une unité du premier bataillon de commandos parachutistes(BCP) et l'unité d'élite de la gendarmerie (Garci). Trois terroristes dont Salek et Chbih seraient morts et le quatrième se serait rendu après un échange de tirs nourri. Les quatre fugitifs avaient pris la poudre d'escampette de la prison civile de Nouakchott après avoir abattu froidement deux gardes.Affaire prison civile de Nouakchott : trois djihadistes tués