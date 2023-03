Tasiast célèbre la 38ème Journée internationale des droits des femmes     

Nouakchott, le 10 mars 2023. Cette année encore, Kinross Tasiast a souhaité mettre les femmes à l’honneur en leur proposant, du 7 au 9 mars, un programme d’activité d’une grande richesse et fort en émotions, qui s’inscrit dans le cadre de la 38ème Journée internationale des droits des femmes.

Dans ses effectifs, Tasiast compte 155 femmes dont 85 sont employées directement par TMLSA et exercent des fonctions et responsabilités diverses telles que, par exemple, conductrices d’engins ou ingénieures. Chacune d’entre elles a pu inviter un membre de sa famille pour lui faire découvrir son cadre de travail ainsi que ses lieux de vie et ses espaces de détente et de loisirs. Les visites, repas et moments partagés ont ainsi permis un échange nourri autour des réalités de la vie sur le site, les familles découvrant pour l’occasion la qualité des conditions de vie et de Sécurité au quotidien à Tasiast.

Au cours de la cérémonie officielle, inaugurée par M.Brahim M’Bareck, Président de TMLSA, les interventions et partages d’expérience avec Mmes Maria Rodmell, Vice-Présidente (Ressources humaines) de Kinross Gold, venue tout spécialement du Canada pour l’occasion, Lo Khadijetou Cheikh sociologue et ancienne professeur d’Université, Maimouna Haida, pilote de ligne sur Air Mauritanie et Mariem Haballa, une des premières femmes électricienne at Tasiast, ont été une grande inspiration pour toutes les personnes présentes.

Au cours des dernières années, Kinross a mis en œuvre de nombreux aménagements en vue de l’intégration optimale des femmes à son contexte minier et industriel. Ainsi, la possibilité donnée aux employées enceintes d’effectuer en avion les déplacements liés aux rotations, l’accroissement de la durée du congé de maternité, porté à 28 semaines, ou l’inauguration d’un Espace de détente réservé aux femmes sont autant d’illustrations de l’attention que porte Tasiast à ses employées.

Aujourd’hui, convaincue de la nécessité de leur ouvrir davantage d’opportunités professionnelles, Tasiast envisage d’augmenter le nombre de recrutement de femmes dans ses équipes.

C'est en 1975, lors de l'Année internationale de la Femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. Elle est désormais activement célébrée chaque année dans le monde entier (www.internationalwomensday.com )

