A quand le rétablissement de la connexion 4 G?

Les abonnés mauritaniens des trois opérateurs de téléphonie mobile sont privés de la connexion 4 G, depuis le lundi 6 mars 2023, suite à l’évasion de quatre djihadistes de la prison de Nouakchott.

Une mesure qui porte préjudice à plusieurs milliers d’abonnés et dont la pertinence est fortement contestée par le public.

Combien de temps devrait durer la punition, quatre jours, quinze jours, ou simplement jusqu'à la date de l’hypothétique capture des fugitifs?

Ceux qui pensaient naïvement que les services de lutte contre la cybercriminalité pourraient aider à ferrer les évadés doivent revoir leur logiciel d’analyse.

Le préjudice est en tout cas énorme pour les prestataires de services, de plus en plus nombreux, qui ne peuvent travailler sans le net.