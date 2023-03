Mauritanie : signature d'un protocole d'accord pour la production d'hydrogène vert

Avec un consortium d'entreprises internationales comprenant la société égyptienne Infinity, la société émiratie Masdar et la société allemande Conjuncta

La Mauritanie a annoncé, mercredi, la signature d'un protocole d'accord avec un consortium de sociétés internationales comprenant les sociétés égyptienne Infinity, émiratie Masdar et allemande Conjuncta, en vue de la production d'hydrogène vert.

Le ministère mauritanien du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a indiqué, dans un communiqué, que le protocole d'accord avec le consortium des trois sociétés "vise à développer un complexe de production d’hydrogène vert en trois phases".

Selon la même source, un complexe de production d’hydrogène vert et de ses dérivés "sera créé à cet effet, au nord-est de la capitale, Nouakchott, et pourra produire jusqu'à 8 millions de tonnes d'hydrogène vert ou son équivalent en carburant renouvelable d'origine non fossile ".

"La première phase de ce projet devrait être opérationnelle d'ici 2028, offrant des opportunités d'emploi à quelque 3 000 travailleurs pendant la construction et 1 000 autres pendant l'exploitation", ajoute le communiqué.

Le ministre mauritanien du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abesselam Ould Mohamed Saleh, a déclaré que son pays est "déterminé à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial en matière d'économie liée à l'hydrogène vert dans les décennies à venir."

Dans un discours prononcé lors de la signature de l'accord, Ould Mohamed Saleh a ajouté : "Ce projet apportera des avantages environnementaux, économiques et sociaux à notre pays et au monde entier".

