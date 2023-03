CVE : des purges à la pelle

Décidément la Coalition Vivre Ensemble (CVE) n’est plus, depuis le décès tragique de son président, Kane Hamidou Baba, que l’ombre d’elle-même. Alors que les feux des projecteurs sont braqués sur les prochaines échéances électorales, avec la confection des listes et les jeux d’alliances, la CVE se singularise… et de quelle manière ! Absente sur le terrain politique et saignée à blanc par des départs massifs de ses cadres et militants de première heure, elle se signale bruyamment dans les colonnes de journaux et en ligne, multipliant les communiqués de presse. Le dernier en date et non des moindres est celui annonçant de nouvelles exclusions dans ses rangs. Messieurs Ba Mamadou Moustapha, Ba Aboubakri et Ball Mamoudou Jaffar viennent en effet de subir la furie du président du PLEJ (Parti Pour la Liberté, l'Egalité et la Justice). À ce rythme, il n’en restera plus que des lambeaux.

Disant se fonder sur les deux documents fondamentaux de la CVE (Charte et Règlement intérieur), Ba Mamadou Alassane a jugé utile – « dans l'intérêt de la CVE », avance-t-il – de prendre les mesures disciplinaires suivantes à l'encontre de ces trois membres de la commission exécutive : en un, monsieur Ba Mamadou Moustapha est démis de toutes ses fonctions de membre de la commission exécutive. Il n'est donc plus chargé de mission ni responsable de la CVE au niveau de la diaspora, ni administrateur du panel de la Commission exécutive. En deux, monsieur Ba Aboubakri est démis de ses fonctions de permanent. En trois, monsieur Ball Mamoudou Jaffar n'est plus coordinateur régional du Brakna ni donc plus membre de la commission exécutive.

Ces mesures sont prises à cause du « mauvais comportement » des intéressés, comportement qui constitue une « indiscipline caractérisée. Or, selon l'article 9 du Règlement intérieur, toute indiscipline caractérisée mérite sanction dans l'intérêt de la commission exécutive et donc de la CVE », mentionne le communiqué.