Bientôt des opérations de glaucome en Mauritanie

C’est ce qui ressort du séjour, d’une semaine, d’une importante mission médicale à l’hôpital d’ophtalmologie de la Fondation Bouamatou. Comme d’habitude, l’hôpital a refusé du monde comme toujours. Les patients sont venus de partout pour bénéficier des prestations gratuites de spécialistes européens.

L’équipe dirigée par le Pr. Suisse, André Mémoud, une sommité en traitement du glaucome, était composée de médecins portugais, italien, belge, espagnol, d’infirmières de bloc suisse et françaises, d’un étudiant et d’un agent administratif. Exceptés les deux portugais, le reste de l’équipe travaille ensemble dans une clinique spécialisée en ophtalmologie, à Lausanne, en Suisse.

Cette visite avait pour objectif non seulement de réaliser des opérations pour des patients souffrant de différentes pathologies de l’œil mais également d’étudier avec les responsables du premier hôpital mauritanien de bienfaisance, les voies et moyens de pouvoir réaliser des opérations de glaucome en Mauritanie, grâce à la sclérectomie profonde, une technique récente réservées aux glaucomes à angle ouvert. Elles donnent de bons résultats, rassure le Pr. Hamahoullah, directeur de l’hôpital Bouamatou. Jusque-là, le glaucome était traité grâce à la trabeculectomie, une technique chirurgicale qui crée un passage permettant l'évacuation du liquide à l'intérieur de l'œil afin de diminuer la pression oculaire.

Dans cette perspective, des médecins de l’hôpital Bouamatou seront formés pour opérer les patients souffrant de glaucome, cette maladie pernicieuse, caractérisée par l’augmentation anormale de la pression à l’intérieur de l’œil dont on ne s’aperçoit que trop tard ; les spécialistes s’accordent à dire qu’elle est pourtant facile à retarder avec des collyres (la chirurgie n’intervient qu’en dernier recours avec 10% des actes.)

Le Pr. Memoud a mis en place un centre du glaucome à Lausanne ; il est à l’origine de nombreux progrès techniques en liaison avec les laboratoires et l’industrie. On lui doit, en 1990, la sclérectomie profonde. Il a créé des hôpitaux en Inde, au Népal, au Congo et en Egypte. Un projet de construction d’un centre vient d’être lancé au Sénégal.