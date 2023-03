Projet de construction d'un Wharf au profit de la pêche artisanale

Une délégation japonaise est arrivée à Nouakchott pour donner le coup d'envoi du projet de construction du wharf dédié aux pirogues de pêche. Ce projet est financé dans le cadre de la coopération mauritano- japonaise relative au secteur de la pêche et de l'économie maritime. L'Etat mauritanien contribue à ce projet à travers la construction d'une zone de débarquement et de hangars pour la vente et l'exposition du poisson et des produits dérivés. Des usines de fabrique de glaces et des bureaux administratifs seront aussi construits. La construction de ce Wharf rentre dans le cadre des politiques du secteur ayant pour objectif de rapprocher les services et d'assurer l'approvisionnement du marché local en produits de pêche. Cet important projet représente l'une des conventions de coopération signée entre la Mauritanie et le Japon au cours de la visite entreprise par le ministre des pêches et de l'économie maritime mauritanien au Japon en compagnie du commandant des gardes côtes Mohamedou Ould Abdarrahmane, du DG de l'exploitation des ressources halieutiques Sidi Ali Ould Boubacar, du DG du Centre Mauritanien des Recherches Océanographiques et de Pêche ( CMROP) Mohamed El Hafed Egiwen et du président de la fédération nationale de pêche Hamady Ould Hamady Ould Babe