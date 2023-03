Conseil des Ministres:  Des mesures pour la redynamisation de l’agriculture et de l’élevage

Le gouvernement a tenu un conseil des ministres décentralisé à Nema, jeudi 2 février en marge de la visite du président Mohamed El Ghazouani dans le Hodh Oriental.

Une réunion au cours de laquelle des mesures ont été prises pour la

redynamisation de l’agriculture et de l’élevage.

Il s’agit d’un projet de décret déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement des associations de gestion des infrastructures agropastorales que l’Etat et les autres collectivités publiques réalisent, dans l’intérêt des communautés rurales »,

annonce un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Le deuxième décret pris à Néma définit les conditions de contractualisation entre l’Etat et les organisations socio-professionnelles de gestion des infrastructures agropastorales.

Celui-ci « décrit les conditions dans lesquelles, en application de l’article 65 de loi d’orientation agro-pastorale, ont été fixées dans les modalités de contractualisation entre l’Etat et les organisations socioprofessionnelles pour la gestion des infrastructures

agro-pastorales publiques.

Il vient combler un vide juridique de contractualisation entre les collectivités publiques et les organisations locales, pour la gestion déléguée des infrastructures agro-pastorales publiques et permettre d’assurer, à l’avenir, l’entretien, la préservation et la rentabilité des investissements publics ».