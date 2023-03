Affaire de Zouerate : condamnation 

Réunie, le mercredi 1 mars 2023, la cour criminelle de Zouerate de la Wilaya du Tiris Zemour a condamné Bezeid Mahmoud Heibatt ( 63 ans) accusé de trafic de personnes à 10 de prison ferme assortie d'une amende de 5 millions d'ouguiyas ( 12500 euros) et à verser 10 millions d'ouguiyas ( 25.000 euros) de compensation à Mohamed Ould Lagdaf (40 ans) dont l'accusé exploitait la situation de vulnérabilité. C'est l'organisation de SOS Esclaves qui avait signalé aux autorités ce cas d'exploitation de Mohamed Ould Lagdaf tenu en servitude pendant 20 ans pendant lesquels il travaillait sans rémunération à plus de 2000 km de chez lui à Djigueni, une localité de la région du Hodh Chargui. Bezeid Ould Mahmoud profitait de la vulnérabilité de sa victime et de son état mental pour le soumettre à toutes les formes d'exploitation selon les membres du bureau régional de SOS Esclaves qui a dénoncé l'inculpé Bezeid et accompagné la victime hdans les procédures ayant conduit à l'arrestation et à la condamnation de celui-ci transféré par le procureur de la république le 9 février 2023 au tribunal de Zouerate. En plus de l'accompagnement de la victime à tous les niveaux du processus ( identification, dénonciation et saisine des autorités, hébergement de la victime par le bureau de Zouerate) SOS Esclaves a assuré son assistance juridique à la victime à travers la commission d'un avocat envoyé à Zouerate pour l'assister.