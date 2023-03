La vice-présidente du MCC en Mauritanie

Alicia Philipps Mandaville, vice-présidente de la politique et de l’évaluation du Millénium Challenge Corporation (MCC) du gouvernement américain, effectue actuellement une visite en Mauritanie.

Elle a rencontré une délégation du Forum d’Affaire Mauritano-Américain (USMRBF), conduite par son président, Sid’Ahmed ould Abeidna, comprenant de nombreux hommes d’affaires issus de larges secteurs de l’économie nationale.

Au menu de la réunion, le processus d’admission de la Mauritanie « à bénéficier de l’aide dans le cadre du programme seuil du MCC » aprèsla première phase qui s’est traduite par la sélection de la Mauritanie, par le Conseil d’Administration de l’institution, en décembre 2022.

« Les programmes seuil sont des subventions axées sur des réformes politiques et institutionnelles dans les pays sélectionnés, qui sont sur le point de remplir les critères d’éligibilité de la MCC, et qui montrent un engagement ferme à améliorer leurs performancespolitiques ».

Depuis 2004, le MCC a bénéficié à 49 pays du monde entier pour des subventions de 15milliards de dollars.