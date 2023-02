Le ministre des Affaires économique s'entretient avec la vice-présidente du Millennium Challenge Corporation

Le ministre des Affaires Economiques, de la Promotion et des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a tenu, ce lundi matin, dans les locaux du ministère, une séance d'entretiens avec une délégation du Millennium Challenge Corporation conduite par la Vice-Présidente du Département des Politiques et de l'Evaluation du MCC, Madame Alicia Philips Mandaville, qui visite actuellement notre pays dans l’objectif d’initier le travail entre notre pays et le MCC, suite à l’éligibilité de la Mauritanie au Programme de Seuil MCC en décembre 2022.

Inaugurant les travaux de la rencontre, le ministre a exprimé son appréciation de la mission de haut niveau, en visite dans notre pays dans le cadre du début du partenariat entre la Mauritanie et MCC.

Le ministre a souligné que les réformes politiques et économiques qui ont permis à la Mauritanie de se qualifier pour le programme de « Seuil » MCC constituent d’abord un engagement national dans l'intérêt de la Mauritanie, soulignant que cette relation sera renforcée et approfondie sur la base de ce nouveau partenariat qui permettra à notre pays de bénéficier de l'expertise technique de cette institution pionnière.

A son tour, la vice-présidente de la Millennium Challenge Corporation a salué les réformes qui ont permis à notre pays de bénéficier des programmes de son institution. Elle a également passé en revue l’approche de son institution dans la phase actuelle vis-à-vis de notre pays.

Mme Philips Mandaville a par ailleurs exprimé son optimisme quant à l'avenir de la coopération entre le MCC et la Mauritanie.

Ont assisté à la rencontre aux côtés du ministre, le Secrétaire général du Département, l’administrateur du programme de « Seuil » et un certain nombre de cadres du ministère chargés du dossier. Quant à la délégation MCC, elle comprend l’ambassadrice des USA accrédité dans notre pays, le Directeur Général du programme de « Seuil » MCC, M. James Gerard, et M. Patrick Malarkey, responsable pays au sein du MCC.

A noter que c’est le brillant économiste Abderrahim Ould Didi, jusqu’alors conseiller du Premier ministre chargé des affaires économiques, qui a été choisi pour diriger le programme « Seuil » du MCC. Une mission exaltante qui, une fois réussie, permettra à la Mauritanie de bénéficier de près de 600 millions de dollars accordés par ce programme à titre gracieux.