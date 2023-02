Législatives à Kaédi : La pédiatre Amina N’Diaye choisie candidate de l' « ESPOIR »

La coalition « ESPOIR » a rendu public, hier jeudi, 23 février, un communiqué dans lequel elle indique avoir choisi Dr. Amina N’Diaye pour défendre ses couleurs aux prochaines législatives au niveau du département de Kaédi.

Ce choix pour conquérir le siège de député du département central est jugé "très judicieux, pertinent et opportun" par les observateurs politiques. Native de Kaédi, Amina, pour les intimes est très proche des populations qui lui vouent, un peu partout, un grand respect. C'est dire qu'elle entretient de bons rapports avec non seulement les habitants de sa ville mais également avec ceux des autres villages de la Moughataa et de leurs notabilités et leurs cadres.

Aussi est-elle connue pour son engagement politique ; elle a été jusqu’aux dernières campagnes électorales de l’ex-UPR, en 2018 et 2019 avant d'en être oubliée. Les victoires de son défunt époux, Bâ Houdou Abdoul, ancien député maire et ministre, aussi bien à Bagodine et à Sebkha portent ses empreintes. Joviale et avenante, Dr Amina a laissé une très bonne impression partout où elle est passée pendant sa carrière. Après avoir passé quelques années à la maternité de Sebkha, ceux qui ont eu à travailler à ses côtés gardent d’elle son professionnalisme, ses compétences et sa disponibilité.

Après avoir dirigée près d’une dizaine d’années l’École nationale de Santé publique, Dr. Aminata a pris sa retraite et se consacre à sa famille et à des activités de bienfaisance. Elle travaille avec beaucoup d’associations à vocation sociale. Ce sont là les atouts qui ont visiblement présidé au choix de la coalition Espoir à Kaédi.