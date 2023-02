Rencontre sous-régionale de la société civile de la pêche artisanale et côtière sur les pêcheries Mauritanie-Sénégal : Pour  une bonne gestion du secteur des pêches

L’Union Européenne a recommandé aux acteurs de la société civile de la pêche une gestion responsable du secteur des pêches. C’était à l’issue de la rencontre sous-régionale de la société civile de la pêche artisanale et côtière sur les pêcheries Mauritanie-Sénégal, tenue à Nouakchott du 20 au 21 Février 2023. Cette rencontre était organisée par l’Association pour la sauvegarde sociale et la promotion de la culture Imraguens (ASSPCI), la fédération nationale de la pêche artisanale (FNPA) et cofinancée par l’Union Européenne. Les participants ont souligné que ‘’ la notion de bonne gouvernance doit être une condition essentielle à l’atteinte de l’objectif d’une pêche durable et responsable aux plans bio-écologique, social et économique. Ils ont rappelé dans leurs recommandations que ‘’la ressource halieutique est une ressource publique renouvelable dont l’exploitation s’appuie généralement sur des droits concédés à des entités privées dont le principal objet est de dégager des profits, de générer des emplois et d’offrir des moyens de subsistance’’. La nature, le statut et la forme de ces droits traduisent en principe la manière dont les pouvoirs publics souhaitent que la ressource soit exploitée et valorisée, et peuvent donner une bonne indication sur les objectifs de politique sectorielle recherchés. Ils n’ont pas manqué de préciser que l’exploitation et l’utilisation des ressources halieutiques mettent par conséquent en jeu des intérêts publics et privés importants, et parfois contradictoires. ‘’Aussi, ont-ils fait remarquer que l’essence même de l’implication de la société civile dans la gestion du secteur est de veiller à optimiser les retombées économiques et sociales liées à l’exploitation de la ressource et aux activités associées à la pêche, tout en recherchant l’intérêt général et en veillant à préserver les capacités de renouvellement des ressources et des écosystèmes qui les supportent’’. Dans certains cas, ont-ils indiqué,’’ l’action de la société peut également être guidée par le souci de protéger la rente halieutique, qui est une notion économique liée à la valeur intrinsèque du patrimoine naturel’’.