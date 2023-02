Renforcement de la présence de Shell en Mauritanie

Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, Abdessalam ould Mohamed Saleh, et le premier vice-président chargé de l’exploration pétrolière en zone ouest africaine et eaux profondes de la société

Shell, William Langin, ont signé mardi 21 février, un Contrat d’Exploration/Production(CEP), portant sur le bloc C2 situé dans l’offshore, annonce un communiqué de presse.

Sur la base du nouveau contrat, la société Shell « s’engage à mener des études sismiques et des opérations d’exploration durant la phase I et des opérations de production durant la phase III en cas de confirmation des résultats.

La Mauritanie détiendra 25% des parts générés par le nouveau contrat », précise le document.

En Mauritanie, Shell est déjà présente à travers un Contrat d’Exploration/Production « sur les blocs C10 ou elle a conduit des études sismiques et mis en évidence des prospects qui peuvent s’étaler sur la zone des 2 blocs adjacents C2 et C10 et prévoit de mener des forages d’exploration avant la fin de l’année 2023».