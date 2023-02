Les meurtriers de Souvi Ould Cheïne écroués à la prison civile

Le juge d’instruction du parquet du tribunal de Nouakchott Nord a écroué et placé sous mandat de dépôt, à la prison civile de Nouakchott, le commissaire de police de Dar Naim II, Isselmou ould Sidewa et six policiers, lundi après-midi. Le désormais ex commissaire est mis en examen pour le meurtre de l’activiste Souvi Ould Cheïn, décédé suite à des actes de tortures. Trois autres policiers ont été inculpés pour « dissimulations du crime et des preuves’’. Quant au huitième policier issu de la brigade des mineurs de Nouakchott Nord, il a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de corruption. Il avait déposé une plainte contre le défunt et demandé la transmission du dossier au funeste commissariat de Dar Naïm II.

Un impressionnant cordon sécuritaire avait été déployé lundi matin aux abords du palais de justice de Nouakchott Nord pris d’assaut par de nombreuses personnes.