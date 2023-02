M’Bagne : Sursaut de la Jeunesse entend préserver ses acquis

Le parti Sursaut de la jeunesse, parti de la majorité présidentielle, engagé, comme la plupart des partis dans les préparatifs des prochaines élections municipales, régionales et législatives de mai prochain, entend préserver ses acquis dans le département de M’Bagne où des manœuvres de ralliements et de positionnements sont annoncées depuis décembre dernier.

Selon l’un des cadres de ce parti, Bocar Abdoulaye Bâ, « nous irons à la reconquête des sièges des différentes listes en jeu, dans le département pour préserver nos acquis mais également élargir notre ancrage. Le décès de notre ami, Aliou Sarr, maire de la commune de Niabina/Garol, le 2 octobre dernier a été un coup dur pour le département et pour le parti, mais les cadres, militants et sympathisants du parti demeurent debout pour continuer le combat », a-t-il indiqué. Et d’ajouter: « Aussi, les départs de certains de nos amis, brandis comme des trophées de guerre, par nos concurrents ne nous ébranlent aucunement. Les jeunes de ce département sont déterminés à peser sur l’arène politique locale, à porter les changements espérés et attendus par les populations. »

En effet, Sursaut de Jeunesse avait réussi une entrée remarquée dans le département de M’Bagne, disputée jusque-là, entre le principal parti de la majorité (INSAF), UDP et Sursaut. En 2013, il a remporté la commune de Debay Hijaj, soutenu l’UPR au 2e tour. En 2018, Sursaut a remporté la commune de Niabina/Garlol, au 2e tour, a fait un score honorable dans la commune de M’Bagne avant de voler au secours de l’UPR de l’époque, pour les législatives.

Ce sont là les acquis que Sursaut voudrait préserver et élargir, face à ses principaux concurrents, INSAF et UDP. La tâche ne sera pas facile. Le premier a réussi, il y a quelque temps, à faire tomber dans ses escarcelles des cadres et militants de l’UDP, Sursaut, AJD, PUD, Tawassoul et IRA. Un travail de débauchage réussi par Bâ Bocar Soulé, membre du Conseil national d’INSAF et les élus du parti du département. Une audience avec le président d’INSAF et un méga meeting, tenu le 25 janvier dernier à M’Bagne ont consacré ses ralliements.

Les responsables d’INSAF espèrent concrétiser ces ralliements dans les urnes. Pour y parvenir, il faudra attendre les investitures au niveau du parti. On saura si les nombreux candidats à la candidature d’aujourd’hui, une fois zappés, se plieront aux décisions de leur parti.

Pour leur part, les cadres de Sursaut préparent, disent-ils, les investitures dans la concertation et promettent, comme par le passé, des surprises désagréables à leurs concurrents.