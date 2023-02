Élections locales à Nouakchott : La coalition « ESPOIR » jette ses poids lourds dans la bataille

La coalition ESPOIR de l’opposition démocratique vient de publier les têtes de listes des élections municipales, régionales et législatives au niveau des trois wilayas de Nouakchott. Et le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’y est pas allée de main morte. Elle a jeté dans la bataille ses poids lourds dont certains sont rompus dans les joutes électorales. Parmi ces derniers, on note la présence de la députée sortante Kadiata Malick Diallo, une brillante oratrice connue pour ses sorties perspicaces et pertinentes dans l’Hémicycle. Tête de la liste nationale des femmes, KMD est également pressentie pour briguer la mairie de la populeuse Sebkha, une commune toujours très disputée et quasiment réservée aux noirs de la République. Les partis au pouvoir ont toujours peiné à la faire tomber dans leur escarcelle. Parmi les autres têtes de liste, on remarque également maître Id M’Bareck, député à l’Assemblée nationale. Il a la lourde tâche de conduire la liste nationale mixte de la Coalition mais également de conquérir la commune de Riyad. Cet « avocat des démunis » s’est particulièrement illustré lors de la législature en cours, comme ses collègues Mohamed Lemine Sidi Maouloud et Coumba Dada Kane. Le premier est pressenti pour la liste régionale de Nouakchott-Nord et pour la mairie de Dar Naïm. La seconde est membre de la liste mixte. À la tête de la liste nationale des jeunes, la Coalition a fait confiance à Khally Diallo, un jeune activiste des droits de l’Homme. Pour Nouakchott-Sud, Espoir a jeté son dévolu sur le président du FRUD, Diop Amadou Tidjane, secondé par Hawa Ciré Bâ. Le président du SPD (Sursaut Populaire Démocratique), monsieur Bâ Touré, un autre activiste, est envoyé en découdre à Nouakchott-Ouest. En Europe, la coalition a mise sur Ibrahima Samba Sow. La coalition ESPOIR semble donc bel et bien déterminée à imprimer de sa marque les prochaines élections.

Listes nationales, députation et conseil régional

Liste nationale mixte : 1. maître El Id Mohameden M’Bareck, député à l’Assemblée nationale ; 2. Coumba Dada Kane, députée à l’Assemblée nationale ; nationale Femmes : Kadiata Malick Diallo, députée à l’Assemblée nationale ; nationale Jeunes : Khally Mamadou Diallo ; députation Nouakchott-Ouest : Balla Touré ; députation Nouakchott-Nord : Mohamed Lemine Sidi Mouloud, député à l’Assemblée nationale ; députation Nouakchott-Sud : 1. Amadou Tidjane Diop ; 2. Hawa Ciré Ba ; députation Amérique : Yahya ould Loud ; députation Europe : Ibrahima Samba Sow ; Conseil régional de Nouakchott : Abderrahmane ould Hamoudi.

Listes communales

Tevragh Zeïna : Mohamed Saleck ould Najem ; Sebkha : Kadiata Malick Diallo, députée à l’Assemblée nationale ; Dar Naïm : Mohamed Lemine Sidi Maouloud, député à l’Assemblée nationale ; Riyad : maître El Id Mohameden M’Bareck, député à l’Assemblée nationale ; Ksar : Moulaye Achraf Cheikh ; El Mina : Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo ; Teyaret : Mohamed Lemine Elalem Ahmed Yaloub.