2é édition du forum d’investissement ICDT « Invest Days »du 15 au 16 mars

L’Agence de Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM) et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), organisent en commun la deuxième édition du forum d’investissement «ICDT Invest Days », les 15 et 16 mars 2023, à Nouakchott, annonce un communiqué de

presse.

« L’organisation de ce cycle d’événements d’affaires à Nouakchott, vient suite aux progrès économiques réalisés par le pays au cours des

10 dernières années. Grâce à sa stabilité politique, à la croissance économique et sa position géographique avantageuse offrant une variété de ressources naturelles, la Mauritanie a su se positionner ces dernières années parmi les pays les plus attractifs aux investissements dans la zone.

Le forum ICDT « INvest Days » qui est un rendez de haut niveau, entend marquer les nouvelles opportunités d’investissement en Mauritanie et

offrir l’occasion de renforcer les relations économiques avec 56bautres pays membres de l’OCI.

Divers acteurs économiques seront réunis pendant le forum : acteurs publics et privés de l’investissement, fédérations patronales, organisations professionnelles, banques, compagnies d’assurances…», explique le communiqué.

L’Agence de Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM) est une institution publique créée en novembre 2020 pour guider la politique nationale en termes de création d’opportunités d’investissements, afin de générer davantage de valeur ajoutée, créer les emplois et augmenter les capacités productives.