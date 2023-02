Programme SAFIRE : Résultats et perspectives

Le Comité de Pilotage (COPIL) du « Programme de Renforcement de la Résilience des Communautés Vulnérables en Mauritanie », plus connu sous le nom du Programme SAFIRE (Sécurité Alimentaire, Formation, Insertion, Résilience et Emploi), financé par la Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie pour un montant de 10 Millions € pour 4 ans (2019-2023), a tenu la journée du 7 février 2023 sa troisième réunion à Aioun, capitale régionale du Hodh El Gharbi.

Cette rencontre, dont les principaux objectifs sont les suivants : faire le point sur les réalisations concrètes du programme sur le terrain après 4 ans d’intervention, partager la capitalisation de ses résultats et expériences ainsi que la stratégie de pérennisation, intervient après des visites sur le terrain, les 5 et 6 février. Ce périple de proximité a permis au COPIL de visiter des porteurs de projets, des exploitations familiales et de recueillir à chaud, des témoignages auprès des bénéficiaires, des autorités administratives et communales. Ci-dessous le programme.

Diversité et pertinence

Dans son mot d’accueil, le président du Conseil Régional du Hodh El Gharbi, M. Khattar Ould Cheikh Ahmed a souhaité, au nom des populations de la Wilaya, la bienvenue aux participants avant d’exprimer ses vifs remerciements à la coopération entre la Mauritanie et l’Union Européenne, qui finance le projet SAFIRE dont les résultats perceptibles, a-t-il souligné, ont contribué substantiellement à l’amélioration des conditions de vie des populations cibles. Le président du Conseil Régional a ensuite demandé à la mDélégation de l’Union européenne en Mauritanie de persévérer dans leur appui aux projets et programmes de développement local. Enfin, il a invité les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre et les bénéficiaires des interventions du SAFIRE durant ces quatre dernières années à œuvrer pour la consolidation et la pérennisation des acquis.

Ensuite la chargée de Programmes de l’Union Européenne, Mme Valentina Genova ainsi que le Président du COPIL, M. Alassane Yall, DGA au Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ont aussi adressé leurs mots de bienvenue à l’assemblée. Après quoi, le représentant du Wali, en la personne du Hakem de la Moughataa d’Aioun, a ensuite procédé à l’ouverture du Comité de Pilotage.

La cérémonie d’ouverture officielle s’est déroulée en présence de Moulaye Ahmed Moulaye Ahmed conseiller du ministre de l’agriculture, Ahmed Salem Bouboutt, Inspecteur général du ministère de l’élevage, M. Ibrahim Assoumane, Chef de file de l’Inter Consortia du programme SAFIRE ainsi que les représentants des 3 consortiums SAFIRE, de Techghil et des partenaires au développement.

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont suivi des exposés sur : les recommandations du COPIL précédent, les réalisations du programme SAFIRE au Hodh Elgharbi, les contraintes liées à leur mise en œuvre, la capitalisation des expériences, la pérennisation des acquis et le contenu d’un SAFIRE II. Présentés par l’équipe de Coordinateurs de l’Inter Consortia (Ibrahima NDAO et Ibrahima H SOULEY), ces exposés ont mis en exergue, chiffres à l’appui, la diversité et la pertinence des thématiques ainsi que les zones d’interventions (lieux, types d’interventions, profils des bénéficiaires, accompagnements des bénéficiaires, ….)

Ensuite la parole fut donnée aux participants (Oxfam, CRF, Délégations Ministérielles, Techghil, élus, bénéficiaires….) désireux d’exprimer librement et objectivement leur opinion sur le SAFIRE qui arrive à son terme pour 2 consortiums, le consortium Gret poursuivant son travail jusqu’à fin août 2023.

Les discussions et échanges qui ont marqué les travaux de la troisième réunion du COPIL du programme SAFIRE étaient francs et cordiaux. Toutes les interventions avaient ceci en commun : La continuité du SAFIRE. Une recommandation qui est revenue sur toutes les lèvres.

En effet, la rencontre d’Aioun a offert l’occasion aux membres du COPIL, aux partenaires et aux autorités administratives et communales de s’assurer que les interventions menées sur le terrain par le Programme SAFIRE tout au long de sa durée, au-delà de leurs impacts positifs sur les populations, s’inscrivent bien dans le cadre des orientations et politiques nationales du gouvernement mauritanien, notamment la stratégie nationale de l’emploi.

Ainsi, les travaux du comité de pilotage du SAFIRE durant leur séjour de proximité au HG ont combiné visites de terrain et échanges interactifs entre les différents acteurs pour mieux appréhender le programme SAFIRE dans sa globalité. En somme, pour partager : la capitalisation de ses résultats, la stratégie de pérennisation et les pistes à explorer pour un SAFIRE2.

Pour terminer, juste quelques chiffres clefs concernant les résultats de SAFIRE sur 45 mois :

✓ 8 171 emplois créés dont 90,20% pour les femmes

✓ 3 310 personnes formées dont 66,70 % pour les femmes

✓ 6 675 personnes appuyées pour développer des Activités Génératrices de Revenus

✓ 846 MPME créées

✓ 185 826 ont bénéficié d’une assistance liée à la sécurité alimentaire.

Moustapha Bechir

LE CALAME

Correspondant Permanent Hodhs