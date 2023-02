SOS Esclaves : Liberté/ Égalité/Dignité (Communiqué)

Le 9 février 2023, le défenseur des droits humains Souvi Ould Chein est convoqué au commissariat de police de Dar Naim 2 sous prétexte qu'il fait l'objet d'une plainte déposée contre lui par une tierce personne pour une histoire de dettes. Feu Souvi Ould Chein répond sans réserve à la convocation de la police et se rend au commissariat au bord de sa voiture. Dès son arrivée, feu Souvi Ould Chein essuie l'ire et les injures de quelques policiers afin de l'intimider. Lorsqu'il essaie de contacter sa famille, Souvi Ould Chein est empêché même de voir son frère venu le rejoindre au commissariat. Deux heures plus tard, celui-ci reçoit un appel de la police lui annonçant le décès de son frère. Les premières images du corps déposé sans aucune formalité à la morgue de l'hôpital Cheikh Zaid montre clairement les sévices de tortures ayant probablement entrainé la mort du défenseur des droits humains Souvi Ould Chein.

SOS Esclaves qui suit de très cette grave affaire déclare :

1. Prier pour le repos de l'âme de ce citoyen innocent et militant des droits humains et implore Allah de lui accorder sa grâce et sa miséricorde

2. Exprime son soutien total et fort à ses parents dans leur épreuve jusqu'à que toute la vérité sur les conditions exactes de sa mort éclate et l'arrestation et le jugement des responsables de ce crime odieux

3. Demande aux autorités de diligenter une enquête transparente qui permette de situer toutes les responsabilités

4. Interpelle toute l'opinion nationale de faire front commun contre toutes les formes et manifestations de torture abjectes contraires à l'esprit de l'état de droit

5. S'engage fermement à suivre cette affaire et à documenter tous ses détails et nombreuses violations qui lui sont inhérentes

6. Exhorte les autorités mauritaniennes à tout mettre en œuvre pour assurer la protection des citoyens en général et des défenseurs des droits de l'homme en particulier



Nouakchott le 11/02/2023

Le Bureau exécutif