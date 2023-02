Les enjeux de la transformation digitale : D-XPERTS se positionne

Un atelier portant sur les enjeux de la transformation digitale s’est tenu le jeudi 9 Février dernier au siège du Bureau Club de Nouakchott. On assiste depuis quelque temps au développement d’entreprises, plateformes, agences, banques et d’opérateurs investissant dans la transformation digitale dans le droit fil de la mise en place par l’État mauritanien d'un département ministériel dédié à la Transition numérique, preuve, s’il était besoin, de l’importance qu’accorde le gouvernement à cette thématique cruciale.

Ledit atelier suit la fondation à Nouakchott de D-XPERTS, une entreprise bâtie par des opérationnels nationaux pour accompagner les entreprises locales dans l’amélioration de leur performance en termes de gestion digitale des opérations, grâce à des méthodes évolutives. La rencontre à laquelle ont pris part plusieurs experts, acteurs nationaux et internationaux spécialisés dans le secteur, a donné lieu à diverses communications.

Madame Fatimetou Mohamed Saleck, ancienne ministre des nouvelles technologies et directrice générale de Servotics, a exposé l’historique de cette technologie en Mauritanie, des années 2000 à nos jours. « Réussir son projet de digitalisation » a été présenté par madame Lemmat mint Mogueya, présidente de l’UMAFEC. Quant à Thomas Savin, directeur développement stratégique D-XPERTS, il a présenté l’approche de son entreprise. De son côté, Diego Gaspar de Valenzuela Cuet, directeur Hades Consulting, a disserté sur le thème« Digitaliser pour maîtriser l’ensemble de ses opérations ». Avant qu’Hassen Ouastani, le directeur d’Africa Consulting, ne conclut par une « étude de cas ».

Une nouvelle ère de technologie

L’ERP DX360 a été « bâti par des opérateurs pour des opérateurs », autour de la philosophie « bien voir pour mieux gérer ». Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, cette solution innovante permet de centraliser l’ensemble des processus, avec une vision en temps réel de l’activité. D’accès ainsi facilité, le processus budgétaire permet d’anticiper la situation financière de l’entreprise à diverses échéances. Les différents acteurs sont impliqués. Toutes les étapes, y compris la gestion des versions et des validations, sont entièrement gérées dans DX-360 qui rationalise et intègre l’ensemble des ressources nécessaires à la production de biens et de services. On note également que le produit répond à tous les standards internationaux de sécurité et offre également à ses clients une solution simple et facile de gestion de la maintenance assistée par ordinateur.

TM