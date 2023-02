Mort de Souvi ould Cheine : à quand la fin de l’impunité ?

L’indignation unanime suscitée par la fin tragique de Souvi ould Cheine, activiste et militant très en vue des droits humains, torturé à mort au commissariat de police Dar Naim II doit offrir l’occasion d’une véritable introspection pour tous les mauritaniens : gouvernement, société civile, leaders religieux et leaders d’opinion…..

Au-delà du cas de Cheine, il faut absolument mettre fin à la culture de l’impunité, dont l’illustration la plus parfaite est l’absence de solution au passif humanitaire des années 1989/1991.

La Mauritanie a besoin d’une véritable séance collective d’exorcisme sur ce passé douloureux, pour que plus jamais, un commissariat de sécurité publique, dont la mission est de protéger les populations, ne serve d’agence de recouvrement de dettes, ou d’officine de torture pour un règlement de comptes politiques.