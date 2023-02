AFCF : déclaration

Suite à l’assassinat ignoble du jeune Souvi Ould Chein, activiste des droits de l’homme, torturé jusqu’à ce que mort s’en suive, dans le commissariat de police de Dar Naim2 - des faits conformés par le procureur de la République de Nouakchott Nord, au terme d’une autopsie, réalisée, ce 11 février 23, l’Association des Femmes cheffes de familles (AFCF) s’indigne devant des pratiques contraires à la loi et s’incline devant la mémoire du défunt et adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille.

Face à cette situation, l’AFCF

- Condamne avec forces les agissements contraires à la loi et qui violent les droits élémentaires des droits citoyens, elle exige une enquête transparente pour situer toutes les responsabilités afin de poursuivre et de punir les auteurs de crime abominable

- Invite les autorités à revoir le recrutement et la formation des hommes chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité des citoyens, à éradiquer à jamais leur excès de zèle et leur impunité parce que souvent ils sont des « fils à papa ». Les simples citoyens en font toujours les frais.

- Attend avec intérêt les résultats des enquêtes après les révélations de l’autopsie sur les circonstances de la mort du jeune activiste.

Nouakchott, le 11 février 23

La présidente