Mohamed Lemine Ould Sidi Maouloud, député sortant et membre de la coalition ESPOIR de l’opposition a été désigné tête de liste à la députation pour la circonscription électorale de Nouakchott Nord dont il est ressortissant. L’homme brigue en même temps la mairie de Dar Naim, ce qui, explique-t-il, témoigne de l'importance que cette coalition accorde aux mairies. Ould Sidi Maouloud fait partie d’un groupe de jeunes députés, élus en 2018 et qui se sont illustrés par leur verve, leurs propositions et leurs critiques des manquements du gouvernement. Sa dernière sortie très remarquée du reste, est intervenue quand il a dénoncé l’attitude de certains de ses collègues de la majorité qui ont tenté d’empêcher le député Bouy’Ahmed de retransmettre en direct sur FB cette altercation laquelle est survenue suite à la coupure du micro du député APP, Sghair Atigh qui voulait évoquer la "discrimination positive des Haratines". Une scène indigne de représentants du peuple qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Après avoir annoncé sa candidature, un groupe Whatsapp a été créé, il enregistre chaque jour de nombreux membres chargés, a leur tour, de recruter des sympathisants. Il sensibilise les citoyens pour s'inscrire sur la liste électorale.

Ould Sidi Maouloud qui jouit de la sympathie de la jeunesse et des marginalisés, appartient à l’une des coalitions de l’opposition comprenant les députés Kadiata Malik Diallo, Me Id Mohameden M’Barek, Coumba Daada Kane, le président du FRUD, Diop AmadouTidjane, le président du SPD, Bala Touré, le président du RDP, Youssouf Mohamed Issa et d’autres personnalités de la société civile et des mouvements. Selon des sources proches de la coalition, celle-ci enregistre d’importants ralliements, notamment à Nouadhibou et à Zouerate. Elle a choisi donc de miser sur ce jeune pour conquérir Nouakchott Nord.